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Преступления Происшествия

Женщина, сменившая личные данные ради въезда в Россию, останется под стражей

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда Самары о заключении под стражу уроженки и гражданки Узбекистана, подозреваемой в незаконном пересечении российской границы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Согласно материалам дела, еще в феврале 2024 г. миграционные органы Санкт‑Петербурга запретили гражданке Узбекистана въезжать в Россию до 28 февраля 2028 года. В апреле того же года при попытке попасть в страну через пункт пропуска "Пулково‑1" ее официально уведомили о действующем запрете.

Позже, находясь в Узбекистане, женщина сменила личные данные и оформила новый заграничный паспорт. В июне 2026 г. она прилетела в самарский аэропорт Курумоч рейсом из Ургенча. На пограничном контроле сотрудники ФСБ установили, что это та самая женщина, которой въезд в Россию запрещен.

Адвокат подал апелляционную жалобу, но областной суд счел решение первой инстанции правомерным и не нашел оснований для его отмены.

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