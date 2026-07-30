Женщина, сменившая личные данные ради въезда в Россию, останется под стражей

Самарский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда Самары о заключении под стражу уроженки и гражданки Узбекистана, подозреваемой в незаконном пересечении российской границы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Согласно материалам дела, еще в феврале 2024 г. миграционные органы Санкт‑Петербурга запретили гражданке Узбекистана въезжать в Россию до 28 февраля 2028 года. В апреле того же года при попытке попасть в страну через пункт пропуска "Пулково‑1" ее официально уведомили о действующем запрете.
Позже, находясь в Узбекистане, женщина сменила личные данные и оформила новый заграничный паспорт. В июне 2026 г. она прилетела в самарский аэропорт Курумоч рейсом из Ургенча. На пограничном контроле сотрудники ФСБ установили, что это та самая женщина, которой въезд в Россию запрещен.
Адвокат подал апелляционную жалобу, но областной суд счел решение первой инстанции правомерным и не нашел оснований для его отмены.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках