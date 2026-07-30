Угонщики переключились на спецтехнику и аграриев, число краж легковых авто упало на 40% — аналитика ВСК

По итогам первого полугодия 2026 года в России число угонов снизилось примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с начала года кратно выросло количество краж спецтехники. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Москва сохранила лидерство в антирейтинге, а Архангельск заменил в нем Санкт-Петербург.

По итогам первого полугодия 2026 года 47% угонов было зафиксировано в столице (28% в прошлом году). В антирейтинг также вошли Архангельская область (13%), Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области (примерно по 6%).

В перечень востребованных у преступников легковых авто вошли LADA (37% угонов легковых авто), Chery (25%), BMW (12%), Hyundai (12%) и Toyota (12%). Среди китайских брендов с начала года крали только автомобили бренда Chery.

Число угонов грузового транспорта по итогам первого полугодия выросло с 9% в первом полугодии 2025 до 13% за 6 месяцев 2026 года. Причем половина происшествия связана с хищением китайских грузовиков (в основном FAW), еще половина — кражами отечественного комтранса (КамАЗ).

Также в 2026 году заметно выросло количество угонов спецтехники, до 20% в общей структуре угонов (жатки для уборки, экскаваторы-погрузчики, зерноуборочные комбайны).

По оценкам специалистов ВСК, 87% угонов происходит в период с 00:00 до 02:00, еще 13% — с 22:00 до 00:00.