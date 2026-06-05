ПСБ и ВСК расширяют услуги страхования для розничных клиентов

ПСБ и Страховой Дом ВСК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития страховых сервисов в интересах розничных клиентов банка. Документ подписали на полях XXIX Петербургского международного экономического форума Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ, и Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Сотрудничество предусматривает развитие розничных страховых решений, включая ипотечное страхование заемщиков банка, а также внедрение коробочных продуктов.

"Наша задача — встроить страховые решения в банковские продукты так, чтобы они оформлялись быстро, прозрачно и в логике самой сделки. Наше партнерство позволит предложить розничным клиентам готовые решения — от ипотечного страхования до комплексных коробочных продуктов с понятной стоимостью и заранее определенным набором рисков. Это повышает удобство для клиента и делает финансовые сделки более простыми и защищенными", — сказал Алексей Щавелев.

"Традиционно банковский канал продаж является одним из ключевых для страховщиков. При этом продуктовая линейка давно вышла за пределы стандартного страхового полиса — мы предлагаем клиентам индивидуальные страховые и сервисные программы, которые формируются исходя из потребностей конкретного пользователя. Все это позволяет повысить клиентскую ценность как банковского продукта — в частности кредитные программы, — так и страхового. Синергия крупнейших игроков отрасли может стать драйвером роста рынка банкострахования", — отметила Анна Рыбина.