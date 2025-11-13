Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.
Создание платных парковок вдоль улиц Самары обсуждают еще с 2014 года. Изначально планировалось организовать только 3790 мест в центре, но в 2020 году их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина и т. д. Базовый тариф тогда рассчитали на уровне 45 рублей за 1 час.
Организацию платных парковок заморозили в 2021 году из-за отсутствия развитой транспортной инфраструктуры. Однако после смены руководства региона и города начались некоторые подвижки. Администрация Самары провела работу над корректировкой документов — порядка создания платных парковок и методики расчета платы. Также был анонсирован пилотный проект. Первые платные парковки планировали сделать летом 2025 года на участке Волжского проспекта от улицы Максима Горького до Полевой, но это так и не произошло.
Однако уже в ноябре 2025 года мэр Самары Иван Носков объявил новые сроки реализации пилотного проекта. По его словам, первые платные парковки появятся вдоль улицы Максима Горького (от Комсомольской до Вилоновской) и Волжского проспекта (от Вилоновской до Лесной) с 2026 года. Дептранс рассчитал тариф, по которому они будут работать.
Согласно проекту постановления, размер платы за пользование парковкой предлагается установить в размере 80 рублей в час, то есть почти в 2 раза больше, чем планировалось ранее. С другой стороны, с момента последнего расчета тарифа прошло уже 5 лет. В ночные часы, в выходные и праздничные дни плата за парковку взиматься не будет. Планируется создание абонементов.
Также чиновники решили сократить число платных парковочных мест. На участке улицы Максима Горького их будет 156:
- от Комсомольской до Пионерской — 15;
- от Пионерской до Льва Толстого — 104;
- от Красноармейской до Вилоновской — 37.
На Волжском проспекте планируют оборудовать 130 платных парковочных мест:
- от Вилоновской до Полевой — 100;
- от Полевой до Лесной — 30.
Непосредственно места для стоянок машин власти решили делать за счет средств городского бюджета. Оператором платных парковок может стать как муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения", так и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, "отобранные на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ". Он будет отвечать за содержание и обслуживание площадок и оборудования, организацию движения, контроль за внесением платы.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно