Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника "Шелехметь — Белые домики"

В субботу, 3 января, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов выехал на место, чтобы оценить готовность временной дороги, которая проходит по территории Национального парка "Самарская Лука".
Врио министра отметил, что работы продолжаются в активном режиме, но для полного промерзания грунта и обеспечения безопасности требуется время. Сейчас находиться на зимнике небезопасно.
"Пока мы видим только начало необходимых отрицательных температур для замерзания грунта, — прокомментировал Артур Абдрашитов. — Прошу всех быть внимательными и воздержаться от поездок по этому маршруту в течение, надеемся, ближайших нескольких дней".
Официальная дата открытия маршрута будет объявлена сразу после завершения всех необходимых работ и финальных проверок.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.