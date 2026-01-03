Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника "Шелехметь — Белые домики"

В субботу, 3 января, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов выехал на место, чтобы оценить готовность временной дороги, которая проходит по территории Национального парка "Самарская Лука".

Врио министра отметил, что работы продолжаются в активном режиме, но для полного промерзания грунта и обеспечения безопасности требуется время. Сейчас находиться на зимнике небезопасно.

"Пока мы видим только начало необходимых отрицательных температур для замерзания грунта, — прокомментировал Артур Абдрашитов. — Прошу всех быть внимательными и воздержаться от поездок по этому маршруту в течение, надеемся, ближайших нескольких дней".

Официальная дата открытия маршрута будет объявлена сразу после завершения всех необходимых работ и финальных проверок.