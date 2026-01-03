16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За год в Самарской области обновили более 150 объектов здравоохранения Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника "Шелехметь — Белые домики" Соцконтракт как старт: более 5,7 тысяч жителей Самарской области повысили доходы с господдержкой В первый день нового года в Самарской области родились 34 малыша Студенты вузов Самарской области получили стипендии губернатора

Общество

Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника "Шелехметь — Белые домики"

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 3 января, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов выехал на место, чтобы оценить готовность временной дороги, которая проходит по территории Национального парка "Самарская Лука".

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Врио министра отметил, что работы продолжаются в активном режиме, но для полного промерзания грунта и обеспечения безопасности требуется время. Сейчас находиться на зимнике небезопасно.

"Пока мы видим только начало необходимых отрицательных температур для замерзания грунта, — прокомментировал Артур Абдрашитов. — Прошу всех быть внимательными и воздержаться от поездок по этому маршруту в течение, надеемся, ближайших нескольких дней".

Официальная дата открытия маршрута будет объявлена сразу после завершения всех необходимых работ и финальных проверок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1