В Красноярском районе "Москвич" столкнулся с припаркованным КамАЗом

В воскресенье, 8 марта, на 1034,7 км а/д "М-5 "Урал" автомобиль "Москвич" столкнулся с КамАЗом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области