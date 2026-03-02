В Красноярском районе после ДТП с грузовиком госпитализировали трех человек

В воскресенье, 1 марта, в 13:30 в Красноярском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Трех из них госпитализировали, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

фото: ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, 44-летний водитель фуры Volvo в составе с полуприцепом KRONE двигался по Обходу с. Красный Яр. На 9 км, разворачиваясь с разгонной полосы, он не уступил дорогу Skoda Octavia под управлением 53-летнего мужчины, который двигался со стороны М5 в сторону Ульяновска.

Автомобили столкнулись. В итоге 18-летнего пассажира Skoda Octavia доставили в медицинское учреждение, после отпустили, а пассажиры "Шкоды" 22, 38 и 48 лет были госпитализированы.