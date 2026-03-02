В Красноярском районе после ДТП с грузовиком госпитализировали трех человек

В воскресенье, 1 марта, в 13:30 в Красноярском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Трех из них госпитализировали, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Как уточнили в Госавтоинспекции, 44-летний водитель фуры Volvo в составе с полуприцепом KRONE двигался по Обходу с. Красный Яр. На 9 км, разворачиваясь с разгонной полосы, он не уступил дорогу Skoda Octavia под управлением 53-летнего мужчины, который двигался со стороны М5 в сторону Ульяновска.
Автомобили столкнулись. В итоге 18-летнего пассажира Skoda Octavia доставили в медицинское учреждение, после отпустили, а пассажиры "Шкоды" 22, 38 и 48 лет были госпитализированы.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!