В Елховском районе легковушка лоб в лоб столкнулась с КамАЗом, есть пострадавший

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 15 февраля, в 14:43 в Елховском районе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ с прицепом, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС