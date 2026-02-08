Водитель "буханки" сбил упавшего пешехода в Отрадном

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 7 февраля, в Отрадном пешеход попал под колеса УАЗа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области