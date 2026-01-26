Пять человек пострадали в ДТП в центре Самары

В воскресенье, 25 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 1:20 34-летний водитель Lada Vesta ехал по ул. Ленинской. На пересечении ул. Льва Толстого он не уступил дорогу и столкнулся с Geely Emgrand под управлением 22-летнего парня. От удара отечественную легковушку отбросило на тротуар, где она врезалась в бетонный забор.

В аварии пострадали пять человек: пассажирки Lada 40 и 42 лет, водитель Geely, его 21-летний пассажир (всех их госпитализировали) и 22-летний пассажир иномарки.