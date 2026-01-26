16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пять человек пострадали в ДТП в центре Самары В Самаре при ДТП с двумя автомобилями пострадал 12-летний подросток В Самаре госпитализировали велосипедиста, попавшего под колеса Ford Focus Из-за ДТП с машиной "скорой" в Самаре возбудили уголовное дело Два человека пострадали при столкновении "скорой" и легковушки на Московском шоссе в Самаре

ДТП Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в центре Самары

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 135
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 25 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 1:20 34-летний водитель Lada Vesta ехал по ул. Ленинской. На пересечении ул. Льва Толстого он не уступил дорогу и столкнулся с Geely Emgrand под управлением 22-летнего парня. От удара отечественную легковушку отбросило на тротуар, где она врезалась в бетонный забор.

В аварии пострадали пять человек: пассажирки Lada 40 и 42 лет, водитель Geely, его 21-летний пассажир (всех их госпитализировали) и 22-летний пассажир иномарки.

Гид потребителя

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1