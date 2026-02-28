В съехавшей в кювет иномарке в Похвистнево пострадали женщина и ребенок

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 28 февраля, в 05:55 на ул. Бугурусланской в Похвистнево 39-летний мужчина на Kia Sportage не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области