Под Самарой водитель Kia Rio врезался в столб

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 20 февраля, в Волжском районе Самарской области в ДТП пострадал водитель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области