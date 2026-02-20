16+
Экономика и бизнес

Авито: рекламным агентствам добавили новые возможности

В агентском кабинете Avito Pro появилась возможность продвигать товары продавцов Авито Авто из разделов "Продажа и аренда спецтехники", "Продажа мото и водного транспорта", а также "Аренда автомобилей".

Раньше эта опция была доступна агентствам, которые работают с продавцами Авито Товаров и Авито Услуг. Теперь такая возможность появилась и у тех, кто сотрудничает с Авито Спецтехникой. При достижении ежемесячного плана рекламные агентства получают ежемесячную комиссию выше рынка.

"Как один из крупнейших игроков на рынке, мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству с нашими партнерами. В условиях, когда комиссии в индустрии сокращаются, наша задача — помочь рекламным агентствам развивать и масштабировать свой бизнес. Для этого мы не только удерживаем вознаграждения на высоком уровне, но и открываем новые разделы Авито для работы с продавцами", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито.

Рекламные агентства могут найти клиентов среди нескольких тысяч производителей, официальных дилеров, дистрибьюторов или профессиональных продавцов. По данным Авито Спецтехники, в разделе "Грузовики и спецтехника" представлено более 250 тыс. объявлений, куда заходит более 1,1 млн пользователей в день, 120 тыс. пользователей ежедневно заходят в раздел "Аренда спецтехники".

Продвигать спецтехнику можно с оплатой за целевые действия — за звонки или обращения в чат внутри Авито.

