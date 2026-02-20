16+
Экономика и бизнес

Самарский участник федпроекта "Производительность труда" представляет регион на бизнес-миссии в Иркутске

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ООО "Прогресс благоустройства" — ведущий российский производитель детских игровых комплексов и уличного спортивного оборудования — принимает участие в межрегиональной бизнес-миссии, которая стартовала в Иркутске 19 февраля. Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и направлено на поиск новых партнеров и расширение рынков сбыта для самарских предприятий.

Самарскую область в Иркутске представляют 11 компаний из ключевых секторов экономики: энергетики, машиностроения, производства оборудования, а также предприятий, специализирующихся на благоустройстве территорий, строительстве и выпуске пищевой продукции. Со стороны Иркутской области в переговорах участвуют более 30 предприятий — преимущественно из энергетической, машиностроительной и перерабатывающей отраслей.

Как отметил глава Самары Иван Носков, целью миссии является помочь самарским предприятиям, особенно в сфере высоких технологий и импортозамещения, найти партнеров за пределами своего федерального округа для дальнейшего роста.

Участие в бизнес-миссии стало для компании закономерным этапом развития после успешного завершения пилотного проекта в рамках федерального проекта "Производительность труда". Отметим, что по итогам внедрения бережливых технологий на производстве предприятие достигло роста производительности труда (выработки) — на 10,6%, снижения времени протекания ключевых процессов — на 43,5%, и сокращения объемов незавершённого производства — на 36,8%. Улучшения были достигнуты благодаря системной работе экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области и рабочей группы предприятия.

"Бизнес-миссия в Иркутск — это реальный шанс найти надежных партнеров в Сибири, представить нашу продукцию и обсудить долгосрочное сотрудничество. Мы благодарны организаторам за такую возможность и уверены, что опыт участия в нацпроекте станет нашим дополнительным конкурентным преимуществом в переговорах", — отметил директор компании "Прогресс благоустройства" Дмитрий Стариков.

В рамках программы для самарских гостей организовано посещение ведущих промышленных предприятий Приангарья, что позволит наглядно оценить перспективы совместных проектов.
Федеральный проект "Производительность труда" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На сегодняшний день в нем участвуют более 220 предприятий Самарской области. Информацию о проекте можно получить на порталах: производительность. рф и эффективность. рф.

