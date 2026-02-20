В ГУ МВД по Самарской области официально представили нового замначальника

В пятницу, 20 февраля, начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов на оперативном совещании представил личному составу своего нового заместителя - начальника полиции Александра Якубенко.

"Указом Президента России на эту должность назначен полковник полиции Александр Якубенко, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области", — рассказали в пресс-службе полиции.

Как сообщили в областном управлении МВД, Якубенко начал службу в органах внутренних дел в 1999 году курсантом Челябинского юридического института МВД России. Потом работал оперуполномоченным оперативно-сыскного отдела криминальной милиции по линии борьбы с экономическими преступлениями при УВД Челябинска. С 2010 года по февраль 2026 года занимал различные должности в ГУ МВД России по Челябинской области, в том числе руководящие.

"За достигнутые успехи в работе награжден ведомственными наградами: медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За доблесть в службе", "За безупречную службу в МВД", "За отличие в службе" I, II и III степени", — отметили в полиции.

Напомним, ранее о назначении Якубенко сообщили источники Волга Ньюс, которые отмечали, что тот работал в Челябинской области, также как и сам Игорь Иванов.