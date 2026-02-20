16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ГУ МВД по Самарской области официально представили нового замначальника Замначальника Самарского ГУ МВД должен стать полицейский из Челябинска Председателем Железнодорожного районного суда Самары назначен Александр Саломатин Владимир Путин дал старт Году единства народов в НЦ "Россия" Руководителем пресс-службы регионального ГУ МВД назначили Ирину Тарпанову

Федеральная власть Власть и политика

В ГУ МВД по Самарской области официально представили нового замначальника

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 150
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 20 февраля, начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов на оперативном совещании представил личному составу своего нового заместителя - начальника полиции Александра Якубенко.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Указом Президента России на эту должность назначен полковник полиции Александр Якубенко, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области", — рассказали в пресс-службе полиции.

Как сообщили в областном управлении МВД, Якубенко начал службу в органах внутренних дел в 1999 году курсантом Челябинского юридического института МВД России. Потом работал оперуполномоченным оперативно-сыскного отдела криминальной милиции по линии борьбы с экономическими преступлениями при УВД Челябинска. С 2010 года по февраль 2026 года занимал различные должности в ГУ МВД России по Челябинской области, в том числе руководящие.

"За достигнутые успехи в работе награжден ведомственными наградами: медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За доблесть в службе", "За безупречную службу в МВД", "За отличие в службе" I, II и III степени", — отметили в полиции.

Напомним, ранее о назначении Якубенко сообщили источники Волга Ньюс, которые отмечали, что тот работал в Челябинской области, также как и сам Игорь Иванов. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Фото на сайте

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1