В ГУ МВД по Самарской области официально представили нового замначальника

В пятницу, 20 февраля, начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов на оперативном совещании представил личному составу своего нового заместителя - начальника полиции Александра Якубенко.
"Указом Президента России на эту должность назначен полковник полиции Александр Якубенко, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области", — рассказали в пресс-службе полиции.
Как сообщили в областном управлении МВД, Якубенко начал службу в органах внутренних дел в 1999 году курсантом Челябинского юридического института МВД России. Потом работал оперуполномоченным оперативно-сыскного отдела криминальной милиции по линии борьбы с экономическими преступлениями при УВД Челябинска. С 2010 года по февраль 2026 года занимал различные должности в ГУ МВД России по Челябинской области, в том числе руководящие.
"За достигнутые успехи в работе награжден ведомственными наградами: медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За доблесть в службе", "За безупречную службу в МВД", "За отличие в службе" I, II и III степени", — отметили в полиции.
Напомним, ранее о назначении Якубенко сообщили источники Волга Ньюс, которые отмечали, что тот работал в Челябинской области, также как и сам Игорь Иванов.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...