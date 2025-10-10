В Самарском ГУ МВД появился замначальника по вопросам гражданства

Заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан стал Александр Бибишев. Он ранее трудился замначальника полиции по оперативной работе.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов представил личному составу своего нового заместителя по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Указом президента России на эту должность назначен полковник полиции Александр Бибишев.

Бибишев Александр Федорович начал службу в органах внутренних дел в августе 1990 г. следователем ОВД Октябрьского райисполкома Куйбышева. Потом он трудился в подразделениях по борьбе с организованной преступностью. С 2011 по 2016 г. проходил службу в УФСКН России по Самарской области: в должности замначальника, потом начальником управления. С февраля 2015 по май 2016 г. был начальником УФСКН России по Республике Мордовия.

"В ноябре 2018 г. вновь принят на службу в органы внутренних дел на должность заместителя начальника УНК Главного управления. В ноябре 2020 г. назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Главного управления по Самарской области. За достигнутые успехи в работе награжден наградным холодным оружием — кортиком, ведомственными наградами ФСКН России и МВД России", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, Бибишев на посту замначальника полиции по оперативной работе в 2020 г. сменил Алексея Максимова.

Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, для совершенствования государственного управления в сфере миграции президентом России подписан Указ об образовании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. В штат МВД России была введена новая должность — первый заместитель Министра внутренних дел РФ — начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Ирина Волк поясняла, что решение должно позволить с большей результативностью решать связанные с миграционными процессами вопросы.