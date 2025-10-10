16+
В Самарском ГУ МВД появился замначальника по вопросам гражданства Александр Фетисов будет курировать представительство Самарской области в Москве Заместителем министра сельского хозяйства РФ назначен уроженец Кинельского района Роман Некрасов ВККС не дала рекомендации кандидатам в председатели Самарского облсуда ВККС рассмотрит заявления кандидатов в председатели Самарского облсуда 15 сентября

Федеральная власть Власть и политика

В Самарском ГУ МВД появился замначальника по вопросам гражданства

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан стал Александр Бибишев. Он ранее трудился замначальника полиции по оперативной работе.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов представил личному составу своего нового заместителя по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Указом президента России на эту должность назначен полковник полиции Александр Бибишев.

Бибишев Александр Федорович начал службу в органах внутренних дел в августе 1990 г. следователем ОВД Октябрьского райисполкома Куйбышева. Потом он трудился в подразделениях по борьбе с организованной преступностью. С 2011 по 2016 г. проходил службу в УФСКН России по Самарской области: в должности замначальника, потом начальником управления. С февраля 2015 по май 2016 г. был начальником УФСКН России по Республике Мордовия.

"В ноябре 2018 г. вновь принят на службу в органы внутренних дел на должность заместителя начальника УНК Главного управления. В ноябре 2020 г. назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Главного управления по Самарской области. За достигнутые успехи в работе награжден наградным холодным оружием — кортиком, ведомственными наградами ФСКН России и МВД России", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, Бибишев на посту замначальника полиции по оперативной работе в 2020 г. сменил Алексея Максимова.

Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, для совершенствования государственного управления в сфере миграции президентом России подписан Указ об образовании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. В штат МВД России была введена новая должность — первый заместитель Министра внутренних дел РФ — начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Ирина Волк поясняла, что решение должно позволить с большей результативностью решать связанные с миграционными процессами вопросы.

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

