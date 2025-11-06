В Самару прилетел Владимир Путин

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президент России Владимир Путин сегодня работает в Самаре, где в том числе выступит на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". Об этом сообщает телеграм-канал Кремля.