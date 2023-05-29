Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Сенатор Андрей Кислов выступил от Совета Федерации на международной конференции по страхованию (Russian Insurance Summit 2023) в Москве.

Представитель Самарской области в верхней палате открыл круглый стол "Агрострахование как инструмент обеспечения продовольственной безопасности в условиях глобального изменения климата".

Круглый стол стал одной из тематических отраслевых площадок, организованных в рамках Международной конференции для обсуждения самых актуальных вопросов развития страховой отрасли. В нем приняли участие представители госорганов власти, ответственные за нормативно-правовые основы и функционирование системы агрострахования, аграрные отраслевые ассоциации, страховое и научное сообщества из многих регионов России. Также слушателям был представлен опыт развития агрострахования с государственной поддержкой в Республике Беларусь и Турции.

Открывая мероприятие, Андрей Кислов отметил, что агрострахование занимает особое место в системе мер обеспечения продовольственной безопасности. Оно способствует финансовому оздоровлению сельхозпредприятий и обеспечению бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции. Сенатор подчеркнул, что данный вопрос находится на постоянном контроле Совета Федерации. Он также указал на стратегическое значение системы агрострахования как механизма защиты финансовой устойчивости АПК в условиях актуальных угроз природного, геополитического и экономического характера.

Андрей Кислов: "Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации выступил одним из инициаторов принятия изменений в закон о господдержке страхования урожая на случай введения режима чрезвычайной ситуации природного характера. Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба производятся с середины прошлого года. Таким образом, наравне с мультирисковой программой страхования урожая аграриям страны теперь доступен еще один продукт - страхование на случай ЧС".

В ходе выступления было отмечено, что программа страхования на случай ЧС, которая отличается сниженной стоимостью и упрощенным порядком страховой выплаты, в первый год была реализована в 39 регионах (включая Самарскую область). Практика первых выплат показала, что эта программа очень востребованна.

По мнению сенатора, совместная работа Совета Федерации, Минсельхоза и Национального союза агростраховщиков эффективна, так как показатели страхования рисков растениеводства в стране за пять лет выросли в шесть раз, при этом показатели страхования рисков животноводства выросли более чем в два раза.

Андрей Кислов рассказал, что Комитет провел серию семинаров-совещаний с участием представителей Минсельхоза, Минфина и Банка России, органов управления АПК, Национальным союзом агростраховщиков, аграриями: "Семинары-совещания охватили все федеральные округа, поэтому мы смогли выявить общие для всех регионов проблемы в организации агрострахования", - отметил сенатор.

Сенатор перечислил меры, необходимые для дальнейшего совершенствования системы агрострахования. В их числе - сокращение количества документов, которые необходимо представить для заключения договоров страхования, сокращение сроков страховых выплат, а также повышение доступности данных услуг для малого и среднего бизнеса.

По его мнению, также важно, чтобы регионы активно повышали заинтересованность аграрного бизнеса в применении страховых инструментов, готовили свои предложения по разработке дополнительных программ страхования, которые будут учитывать региональную специфику и особенности отдельных отраслей сельского хозяйства.

Одной из основных задач в этой сфере Андрей Кислов назвал дальнейшее приближение условий страхования к потребностям аграриев. "Предложения о мерах по развитию агрострахования, которые будут сформулированы в том числе в рамках нашего мероприятия, мы включим в проект решения комитета. Надеюсь, что совместные усилия приведут к плодотворным результатам и система сельскохозяйственного страхования в течение ближайших лет усилит свое значение в аграрной отрасли", - резюмировал парламентарий.