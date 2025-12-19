Владимир Путин: "Россия добилась полного цифрового суверенитета"

19 декабря прошла прямая линия с президентом Российской Федерации. Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан, затронул основные темы, актуальные для каждого россиянина. В том числе, темы, связанные с доступностью и качеством связи. Президент высоко оценил усилия по борьбе с телефонными мошенниками, которая проводится по всей стране, дал совет, как не попасться на уловки преступников, а перспективной альтернативой для каждого назвал национальный мессенджер МАХ.
"У нас были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера. Можно с уверенностью сказать, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия — одна из трех стран, которая обладает этим цифровым суверенитетом", — сказал Владимир Путин.
Мысль Президента глубоко поддерживают члены Наблюдательного совета АНО "Проектный офис цифрового развития Самарской области" Александр Чубов и член общественного совета при министерстве цифрового развития и связи Самарской области Вадим Ружников:
"Max стал платформой для предоставления гражданам услуг, ранее недоступных через иностранные сервисы, включая использование электронной подписи и цифровых идентификаторов. Также необходимо учесть, что мессенджер разработан с учетом требований к защите информации, что важно в условиях геополитической напряженности", — отметил Чубов, директор ГБУ СО "Безопасный регион".
"Цифровые средства общения — это наша новая реальность. Если посмотреть, сколько времени мы проводим, переписываясь, хотя, конечно, иногда проще позвонить, — станет понятно, что это основной инструмент для коммуникаций, в особенности у молодежи. Было бы странным, если наше государство не обратило бы на это внимание, особенно в эпоху тотальных информационных войн. Если тебе не принадлежат серверы хранения данных для цифровых коммуникаций, ты уязвим. Переписку может проанализировать другое государство и использовать в своих геополитических целях. Отсутствие должного контроля и соблюдения законодательства в цифровых коммуникациях — это тоже повод для серьезного беспокойства, особенно когда развивается цифровой терроризм. Поэтому всецело поддерживаю инициативу по созданию национального мессенджера", — подытожил ректор ПГУТИ Ружников.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...