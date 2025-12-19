16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Путин: "Россия добилась полного цифрового суверенитета" Владимир Путин на "прямой линии" ответил на вопрос жителя Чапаевска Две судьи подали в отставку в Самарской области Губернатор Самарской области принял участие в заседании, которое провел президент Владимир Путин Владимир Путин назвал социальную архитектуру востребованной и перспективной

Федеральная власть Власть и политика

Владимир Путин: "Россия добилась полного цифрового суверенитета"

МОСКВА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 288
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19 декабря прошла прямая линия с президентом Российской Федерации. Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан, затронул основные темы, актуальные для каждого россиянина. В том числе, темы, связанные с доступностью и качеством связи. Президент высоко оценил усилия по борьбе с телефонными мошенниками, которая проводится по всей стране, дал совет, как не попасться на уловки преступников, а перспективной альтернативой для каждого назвал национальный мессенджер МАХ.

"У нас были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера. Можно с уверенностью сказать, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия — одна из трех стран, которая обладает этим цифровым суверенитетом", — сказал Владимир Путин.

Мысль Президента глубоко поддерживают члены Наблюдательного совета АНО "Проектный офис цифрового развития Самарской области" Александр Чубов и член общественного совета при министерстве цифрового развития и связи Самарской области Вадим Ружников:

"Max стал платформой для предоставления гражданам услуг, ранее недоступных через иностранные сервисы, включая использование электронной подписи и цифровых идентификаторов. Также необходимо учесть, что мессенджер разработан с учетом требований к защите информации, что важно в условиях геополитической напряженности", — отметил Чубов, директор ГБУ СО "Безопасный регион".

"Цифровые средства общения — это наша новая реальность. Если посмотреть, сколько времени мы проводим, переписываясь, хотя, конечно, иногда проще позвонить, — станет понятно, что это основной инструмент для коммуникаций, в особенности у молодежи. Было бы странным, если наше государство не обратило бы на это внимание, особенно в эпоху тотальных информационных войн. Если тебе не принадлежат серверы хранения данных для цифровых коммуникаций, ты уязвим. Переписку может проанализировать другое государство и использовать в своих геополитических целях. Отсутствие должного контроля и соблюдения законодательства в цифровых коммуникациях — это тоже повод для серьезного беспокойства, особенно когда развивается цифровой терроризм. Поэтому всецело поддерживаю инициативу по созданию национального мессенджера", — подытожил ректор ПГУТИ Ружников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Фото на сайте

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4