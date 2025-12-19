Владимир Путин: "Россия добилась полного цифрового суверенитета"

19 декабря прошла прямая линия с президентом Российской Федерации. Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан, затронул основные темы, актуальные для каждого россиянина. В том числе, темы, связанные с доступностью и качеством связи. Президент высоко оценил усилия по борьбе с телефонными мошенниками, которая проводится по всей стране, дал совет, как не попасться на уловки преступников, а перспективной альтернативой для каждого назвал национальный мессенджер МАХ.

"У нас были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера. Можно с уверенностью сказать, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия — одна из трех стран, которая обладает этим цифровым суверенитетом", — сказал Владимир Путин.

Мысль Президента глубоко поддерживают члены Наблюдательного совета АНО "Проектный офис цифрового развития Самарской области" Александр Чубов и член общественного совета при министерстве цифрового развития и связи Самарской области Вадим Ружников:

"Max стал платформой для предоставления гражданам услуг, ранее недоступных через иностранные сервисы, включая использование электронной подписи и цифровых идентификаторов. Также необходимо учесть, что мессенджер разработан с учетом требований к защите информации, что важно в условиях геополитической напряженности", — отметил Чубов, директор ГБУ СО "Безопасный регион".

"Цифровые средства общения — это наша новая реальность. Если посмотреть, сколько времени мы проводим, переписываясь, хотя, конечно, иногда проще позвонить, — станет понятно, что это основной инструмент для коммуникаций, в особенности у молодежи. Было бы странным, если наше государство не обратило бы на это внимание, особенно в эпоху тотальных информационных войн. Если тебе не принадлежат серверы хранения данных для цифровых коммуникаций, ты уязвим. Переписку может проанализировать другое государство и использовать в своих геополитических целях. Отсутствие должного контроля и соблюдения законодательства в цифровых коммуникациях — это тоже повод для серьезного беспокойства, особенно когда развивается цифровой терроризм. Поэтому всецело поддерживаю инициативу по созданию национального мессенджера", — подытожил ректор ПГУТИ Ружников.