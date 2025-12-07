16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Путин назвал социальную архитектуру востребованной и перспективной От полномочий отказываются четыре судьи из Самары и Тольятти Анна Подольская переназначена на пост зампредседателя Самарского областного суда ВККС ищет председателей для трех районных судов в Самаре и Тольятти В Самаре Совет по спорту при президенте РФ обсудил развитие детско-юношеского спорта

Федеральная власть Власть и политика

Владимир Путин назвал социальную архитектуру востребованной и перспективной

МОСКВА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международной научно-практической конференции "Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений", которая проходила 5–6 декабря в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

В рамках торжественного открытия конференции приветствие зачитал начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

"Для обсуждения широкого круга проблем становления и развития такой востребованной и перспективной области, как социальная архитектура, ее роли в системе государственного и муниципального управления, ваш форум объединил на своей площадке политиков, ученых, экспертов, представителей аналитических центров из России и многих зарубежных государств", — говорится в приветствии Владимира Путина.

Президент подчеркнул, что в ходе пленарных и секционных заседаний, открытых дискуссий участникам конференции предстоит рассмотреть примеры успешного решения комплексных общественно значимых задач, проектирования изменений, которые меняют жизнь к лучшему.

"Отмечу, что наша страна уже накопила солидный опыт в сфере реализации социоархитектурных проектов. Они помогают раскрывать потенциал регионов, городов и поселков, оперативно откликаться на запросы людей, внедрять эффективные механизмы обратной связи. Создавать прочную основу для осуществления гражданских инициатив, совместной плодотворной деятельности государства и общества. И мы готовы поделиться своими наработками с зарубежными партнерами", — добавил президент.

Глава государства также выразил уверенность, что первая международная конференция, посвященная социальной архитектуре, станет традиционной и послужит налаживанию широкого международного диалога в сфере социальной архитектуры.

В Международной научно-практической конференции "Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений" принимают участие 600 исследователей социально-гуманитарной сферы, экспертов, представителей политических институтов и аналитических центров — среди них признанные авторитеты отечественной и мировой науки из 27 стран, в числе которых Китай, Бразилия, США, Иран, Франция, Италия, Испания, Южная Корея, Вьетнам, Пакистан и другие.

В ходе конференции обсуждались ключевые вопросы социальной архитектуры — инновационной предметной и профессиональной области, которая активно развивается в России в последние годы. Особое внимание участников события посвящено вопросам моделирования будущего развития общества, определения роли ценностных ориентиров, а также взаимодействию различных цивилизаций и культур в современном многополярном мире.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Фото на сайте

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4