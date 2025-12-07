Владимир Путин назвал социальную архитектуру востребованной и перспективной

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международной научно-практической конференции "Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений", которая проходила 5–6 декабря в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).
В рамках торжественного открытия конференции приветствие зачитал начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
"Для обсуждения широкого круга проблем становления и развития такой востребованной и перспективной области, как социальная архитектура, ее роли в системе государственного и муниципального управления, ваш форум объединил на своей площадке политиков, ученых, экспертов, представителей аналитических центров из России и многих зарубежных государств", — говорится в приветствии Владимира Путина.
Президент подчеркнул, что в ходе пленарных и секционных заседаний, открытых дискуссий участникам конференции предстоит рассмотреть примеры успешного решения комплексных общественно значимых задач, проектирования изменений, которые меняют жизнь к лучшему.
"Отмечу, что наша страна уже накопила солидный опыт в сфере реализации социоархитектурных проектов. Они помогают раскрывать потенциал регионов, городов и поселков, оперативно откликаться на запросы людей, внедрять эффективные механизмы обратной связи. Создавать прочную основу для осуществления гражданских инициатив, совместной плодотворной деятельности государства и общества. И мы готовы поделиться своими наработками с зарубежными партнерами", — добавил президент.
Глава государства также выразил уверенность, что первая международная конференция, посвященная социальной архитектуре, станет традиционной и послужит налаживанию широкого международного диалога в сфере социальной архитектуры.
В Международной научно-практической конференции "Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений" принимают участие 600 исследователей социально-гуманитарной сферы, экспертов, представителей политических институтов и аналитических центров — среди них признанные авторитеты отечественной и мировой науки из 27 стран, в числе которых Китай, Бразилия, США, Иран, Франция, Италия, Испания, Южная Корея, Вьетнам, Пакистан и другие.
В ходе конференции обсуждались ключевые вопросы социальной архитектуры — инновационной предметной и профессиональной области, которая активно развивается в России в последние годы. Особое внимание участников события посвящено вопросам моделирования будущего развития общества, определения роли ценностных ориентиров, а также взаимодействию различных цивилизаций и культур в современном многополярном мире.
