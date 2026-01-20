Руководителем пресс-службы регионального ГУ МВД назначили Ирину Тарпанову

Приказом начальника ГУ МВД России по Самарской области руководителем пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова.

Нового руководителя отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД представил личному составу 20 января.

Ирина Тарпанова начала службу в 2002 г. в должности инспектора по пропаганде ОБДПС ГИБДД УВД Самары. За 21 год она прошла путь от инспектора до начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения. С декабре 2023 г. проходила службу в должности замначальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области.