Скончалась судья Самарского облсуда в отставке

В среду, 24 сентября, на 87 году ушла из жизни судья Самарского областного суда Нина Морозова. Об этом сообщили в облсуде.

Судейский корпус области выражает глубокие соболезнования родным и близким Нины Яковлевны в связи с постигшей их невосполнимой утратой. Сообщается, что Нина Морозова работала в должности судьи 20 лет. Из них 14 лет она была судьей Куйбышевского (Самарского) областного суда.

"Она посвятила свою жизнь защите прав и свобод человека, во имя торжества закона и справедливости. Светлая память о Нине Яковлевне Морозовой как о профессиональном судье и прекрасном человеке навсегда сохранится в памяти всех, кто ее знал", - рассказали в облсуде.

Прощание с Ниной Морозовой состоится 26 сентября в 11:00 по адресу: Самара, ул. Ленинская, 75а (Покровский кафедральный собор).