ВККС ищет председателей для трех районных судов в Самаре и Тольятти

Квалификационная коллегия судей Самарской области объявила конкурс на должности председателей сразу трех районных судов — Автозаводского, Куйбышевского и Октябрьского. Документы будут приниматься до 8 декабря.

У председателя Автозаводского районного суда Тольятти Светланы Новинкиной и председателя Куйбышевского районного суда Самары Николая Чернякова в 2026 г. истекают первые шестилетние сроки полномочий. Оба смогут претендовать на повторное занятие должности.

В Октябрьском районном суде Самары с 2021 г. по 2024 г. председательствовал Сергей Воробьев, который затем был назначен начальником Управления Судебного департамента в Самарской области. Временно исполняет обязанности председателя Наталья Бородина.