На канал президента России в мессенджере Max подписалось уже 150 тыс. человек

На официальный канал президента РФ Владимира Путина "Кремль.Новости" в мессенджере Max подписалось более 150 тыс. человек.

В канале опубликованы два поста, которые суммарно собрали более 25 тыс. реакций. Он был создан 8 сентября. Уже к середине дня он насчитывал 42,3 тыс. подписчиков.

На канал Кремля в Telegram подписано более 292 тыс. человек. У пресс-службы президента РФ также есть официальные аккаунты в VK, на Youtube и Rutube.