На канал президента России в мессенджере Max подписалось уже 150 тыс. человек

На официальный канал президента РФ Владимира Путина "Кремль.Новости" в мессенджере Max подписалось более 150 тыс. человек.
В канале опубликованы два поста, которые суммарно собрали более 25 тыс. реакций. Он был создан 8 сентября. Уже к середине дня он насчитывал 42,3 тыс. подписчиков.
На канал Кремля в Telegram подписано более 292 тыс. человек. У пресс-службы президента РФ также есть официальные аккаунты в VK, на Youtube и Rutube.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...