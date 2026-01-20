Марина Сидухина: "Любой партпроект - это ответ на запрос времени"

Сенатор Марина Сидухина, заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", координатор партийного проекта "Крепкая семья" рассказала о партийных проектах в прямом эфире на площадке Центра управления регионом Самарской области. Ведущей стала Екатерина Сидорова.

- Добрый день. Мы - в прямом эфире из Центра управления регионом. Сегодня у нас в гостях сенатор Российской Федерации, координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина. Марина Геннадьевна, с праздником Крещения.

- Добрый день. И вас также поздравляю со светлым праздником, а вместе с вами - всех жителей Самарской губернии.

- Сегодня мы поговорим о вечных ценностях: о крепкой семье, о связи поколений и о мерах поддержки, которые делают наше будущее светлее. Зрители могут задавать вопросы в комментариях - постараемся ответить.

Марина Геннадьевна, начнем с личного. Ваш путь - от врача районной больницы до сенатора РФ. Какой опыт вам особенно пригодился?

- Мой принцип, который знают коллеги и избиратели, - это порядочность и профессионализм. Эти два постулата я всегда ставлю во главу угла, и они же стали основой моей работы - и в медицине, и в Самарской губернской думе, и теперь в Совете Федерации.

- Вы курируете проектную деятельность в регионе. Как вы объяснили бы, что такое партийный проект и зачем он нужен?

- Партийные проекты - это системная работа, которая не существует отдельно от задач правительства или национальных проектов. Они созвучны целям, которые ставит президент Российской Федерации Владимир Путин. Например, "Крепкая семья" - это не только о семейных ценностях, но и о демографии, о поддержке молодых семей, об исторической памяти. Все 22 проекта взаимосвязаны и работают на одну цель - благополучие людей.

- Самарская область признана одним из лидеров по реализации проекта "Крепкая семья". Расскажите, какая работа ведется.

- За результатами стоит большая командная работа. В общественный совет проекта входят представители многодетных и студенческих семей, эксперты, общественники. Именно их предложения легли в основу многих мер поддержки. Например, статус многодетной семьи теперь един для всей России. У нас в области такой статус есть даже в случаях, когда в семье есть приемные дети. Также мы ввели компенсации за непредоставление места в детском саду, семейный капитал в 100 тысяч рублей на третьего и последующих детей. Многие из этих мер теперь тиражируются в других регионах.

- Поговорим о проекте "Историческая память". Почему такие акции, как "Диктант Победы" и автопробег Самара - Москва, вызывают активный отклик?

- Это наш генетический код. Патриотизм не навязан - он идет изнутри. Особенно сейчас, в годы специальной военной операции, молодежь проявляет огромный интерес к истории. "Диктант Победы" родился в Самарской области, и сегодня он - лишь часть большой работы: благоустройство воинских захоронений, "Парта героя", школьные музеи. Мы также снимаем фильмы о героях войны и участниках СВО, чтобы сохранить память.

- Как вы считаете, какие партпроекты будут наиболее востребованы в будущем?

- Каждый проект отвечает на запрос времени. "Зеленая экономика" и "Цифровая Россия" стали актуальны не очень давно, но сегодня без них нельзя. Главное - не отставать от жизни.

- Марина Геннадьевна, какой совет вы дали бы себе молодой и нынешним молодым?

- Я спросила бы себя, все ли сделала, чтобы помочь людям. Мой главный принцип - делать свое дело на 100% и быть уверенной в выбранном пути. Если ты на своем месте, то даже трудности даются легко, потому что душа живет в этом деле.

- Спасибо вам за беседу и за вашу работу. Будем продолжать помогать людям вместе.