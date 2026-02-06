Владимир Путин дал старт Году единства народов в НЦ "Россия"

На марафоне "Россия — семья семей" Российского общества "Знание" в Национальном центре "Россия" Президент РФ Владимир Путин дал старт Году единства народов России. Мероприятие объединило свыше четырех тысяч человек — представителей более 190 народов нашей страны, школьников, студентов и иностранных гостей.

Указ № 962 "О проведении в Российской Федерации Года единства народов России" глава государства подписал 25 декабря 2025 года.

"Не лишним будет вспомнить, откуда мы все взялись, как родилась Россия, как родились наши этносы, в том числе и русские как нация, как народ. Ведь это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов, и они объединились только тогда, когда у них возникла общая территория, общие, как бы сейчас сказали, экономические интересы, единая власть и единые духовные ценности. Русский народ — еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в нее вливались разные народы. Что важно и интересно? Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга — и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, — но базовые ценности являются общими. <…> Год единства народов России объявляю открытым. Поздравляю вас!" — сказал Владимир Путин.

Все 89 регионов РФ по телемосту приняли участие в торжественной церемонии открытия Года единства народов России. Самарскую область представили 15 молодых людей в ярких национальных костюмах. Это участники творческих коллективов, спортсмены, общественные активисты.

Студентка музыкального училища имени Д. Г. Шаталова Дарья Цыбля рассказала, что с детства любит русскую народную песню. Девушка поет в Самарском губернском русском народном хоре. "Современная молодежь больше увлекается зарубежной музыкой, даже на российской эстраде преобладают жанры и манера исполнения, пришедшие из-за рубежа, а мне хочется, чтобы наша исконная культура становилась более популярной".

Казашка Асем Биисова родилась в Оренбургской области. Девушка рассказывает: "У нас, казахов, полагается, чтобы дети жили с родителями одной большой семьей. Меня воспитывала прабабушка — учила языку, пела народные песни, готовила национальные блюда. Сейчас я передаю эти знания своим детям. Конечно, все мы россияне, но нужно помнить и о своих корнях, чтобы наши традиции не потерялись в поколениях".

В течение дня в пространстве Национального центра "Россия" проходили лекции и открытые диалоги известных государственных деятелей, ученых, представителей культуры, спортсменов, Героев России. В центре внимания лекторов и молодежи — значение единства народов России, общее культурное наследие и традиции, мужество и защита Родины.

В ходе марафона гости приняли участие в творческих, спортивных и кулинарных мастер-классах под руководством известных экспертов, состоялись показы документальных фильмов о природе, культуре, истории Алтая, Русского Севера, Камчатки. В библиотеке народной литературы гости смогли познакомиться с собранием произведений выдающихся писателей разных народов, а в Гастрономических рядах команда поваров проекта "Гастрономическая карта России" рассказала молодежи о кулинарных традициях народов РФ. В рамках торжественного открытия Года единства народов России прошел праздничный концерт, в котором приняли участие артисты и народные коллективы из всех федеральных округов России: Татьяна Куртукова, Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо", Aй Йола, Мирави, Миа Бойка, UUTAi, русский народный танцевальный коллектив "Русы", ансамбль "Асса", бурятский этноцентр "Номин" и другие.

Год единства народов России сосредоточен на том, что объединяет жителей страны. В ходе марафона основное внимание уделяется общности истории, культуры и ценностей, единству и преемственности традиций. Особое место занимает обсуждение современных примеров сплочения в служении Отечеству. Президент отметил особую роль этого события в укреплении духовной близости и взаимоуважения между представителями народов России.