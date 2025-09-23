Заместителем министра сельского хозяйства РФ назначен уроженец Кинельского района Роман Некрасов

Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении уроженца Кинельского района Самарской области Романа Некрасова заместителем министра сельского хозяйства России. Об этом в своем телеграм-канале сообщила сенатор РФ, представитель от органа исполнительной власти Самарской области Марина Сидухина.

Марина Сидухина добавила, что Роман Некрасов — эксперт с большим опытом в аграрной сфере.

"Такое назначение подтверждает важность развития растениеводства и инноваций в сельском хозяйстве страны. И не могу не отметить, что Самарский регион подтверждает — он кузница кадров", — подчеркнула сенатор.

Роман Некрасов окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию. С января 2003 года начал государственную службу в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли, далее занимал ряд руководящих постов в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. С ноября 2018 года по настоящее время Некрасов руководил департаментом растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.