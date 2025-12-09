Губернатор Самарской области принял участие в заседании, которое провел президент Владимир Путин

В понедельник, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием членов правительства России, председателей комиссий Государственного Совета РФ, руководителей федеральных министерств и ведомств. Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев также принял участие в заседании Совета.

Как отметил президент, Совет проводится по традиции в конце года, чтобы оценить ход большой работы по достижению национальных целей развития, в которой участвуют все уровни власти, деловые и научные круги, институты развития и общественные организации и граждане.

"Именно так, консолидируя усилия, вместе и стараемся двигаться вперед, определять будущее страны", — подчеркнул глава государства.

Ключевыми инструментами достижения национальных целей являются национальные проекты.

"Для их полноформатного запуска была сформирована целая нормативная база, определены источники финансирования, организован цифровой мониторинг результатов с опорой на оценки граждан, бизнеса, профессиональных сообществ, с учетом социологических опросов, которые ведутся регулярно, ежеквартально", — отметил Владимир Путин.

По оценке президента, 19 нацпроектов стартовали и "в целом успешно", большая часть ориентиров на текущий год достигнута.

"В том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья. Растет агропромышленное производство, увеличивается доля креативных индустрий. Достигнут прогресс в развитии отечественных технологий в топливно-энергетическом секторе, в сфере "мирного атома". Хорошим темпом развивается индустрия обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла", — сообщил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что повысились оценки граждан в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, а также качество среднего профессионального и высшего образования, предоставление государственных услуг в электронном виде, уровень благоустройства. Не столь ощутимы пока изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды.

"Поэтому прошу правительство совместно с регионами ускорить разработку Комплексной программы развития опорных населенных пунктов и утвердить ее в кратчайшие сроки", — поставил задачу Владимир Путин.

Все национальные проекты, считает Владимир Путин, должны прямо или опосредованно влиять на решение проблем демографического развития, быть нацелены на создание новых возможностей для людей всех поколений, на повышение благополучия семей с детьми. Глава государства поручил подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции.

"Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа. И, несмотря на текущую обстановку, на объективные трудности, мы должны выдерживать этот ориентир. Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан — все это ключевые направления наших совместных с вами усилий", — подчеркнул президент.

Глава государства сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми. В частности, это семейная выплата, которую с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей. Кроме того, с 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами.

Владимир Путин поручил правительству актуализировать региональные программы повышения рождаемости, лучшие демографические меры поддержки регионов тиражировать на общенациональном уровне.

Правительство подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года, который подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров.

"Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых. Это вторая системная задача перед правительством и региональными командами на 2026 год, — подчеркнул Владимир Путин. — Экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты Федерации. И в этой связи прошу усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах. Дополнительно заострить их на сокращение разрыва в уровне экономических потенциалов субъектов Федерации".

Следующая обозначенная президентом системная задача — изменение структуры внешней торговли. "Правительство утвердило и запустило национальную модель целевых условий ведения бизнеса. Она включает мероприятия по таким направлениям, как доступ к инфраструктуре, механизмы разрешения споров и так далее. Я прошу коллег на федеральном уровне, в регионах уделить особое внимание реализации этой модели", — обратился глава государства.

Еще одна задача, стоящая перед правительством и регионами на будущий год, — это "обеление" национальной экономики, то есть развитие прозрачной конкурентной деловой среды. Соответствующий план правительства уже также подготовлен. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка. В свою очередь для государства, для общества в целом эффект должен заключаться в том числе в увеличении поступлений в бюджеты, причем бюджеты разных уровней.

Владимир Путин также поручил правительству более активно вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей, где занятость высокая, а производительность труда имеет большие резервы для роста: "Это, в частности, торговля, строительство, отдельные обрабатывающие сектора, сельское хозяйство, транспорт, туризм. И конечно, надо распространить проекты повышения производительности труда на все без исключения государственные и муниципальные организации социальной сферы".

Рост эффективности напрямую зависит от внедрения передовых технологий.

"С учетом анализа ситуации правительству важно донастроить систему управления технологической политикой. Причем особое внимание уделить созданию стимулов как для разработчиков новых решений, так и для их потребителей", — поставил задачу президент, добавив, что принципиально важно, чтобы отечественные инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, находили широкое применение во всех сферах жизни. Внедрение этих возможностей нужно поставить на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы, подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также отметил важную роль работы и инициатив региональных команд для реализации нацпроектов. Председатель правительства России Михаил Мишустин доложил о результатах реализации новых нацпроектов и выполнении ключевых задач, определенных президентом на 2025 год.

По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.

"В том числе ведем масштабную работу по развитию социальной сферы, благоустройству, дорожному строительству, модернизации инфраструктуры. Темпы наращиваем", — написал губернатор в своем канале в мессенджере MAX.

Планируются к вводу 123 объекта капитального строительства в рамках реализации нацпроектов "Инфраструктура для жизни", "Продолжительная и активная жизнь", "Семья", "Молодежь и дети". Кроме того, запланированы к вводу также 33 фельдшерско-акушерских пункта. В настоящее время завершены работы на 107 объектах.

В ходе работы комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", которую возглавляет Вячеслав Федорищев, ранее была проведена большая работа, подготовлены и направлены ряд предложений.

"Кроме того, мы активно занимались разработкой нового нацпроекта технологического лидерства "Биоэкономика". Сегодня председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин доложил президенту, что нацпроект "Биоэкономика" начнет действовать с 2026 года, — добавил глава региона. — Впереди у нас много работы. Уверен, при такой поддержке президента и правительства, Самарская область непременно справится со всеми задачами".