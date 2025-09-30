Александр Фетисов будет курировать представительство Самарской области в Москве

Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал реорганизацию представительства Самарской области в Москве. Подробности он озвучил на оперативном совещании правительства во вторник, 30 сентября.
"Работа уже была серьезно перестроена. Мы это видим буквально в поддержке по линии каждого из федеральных министерств, руководства правительства РФ, в средствах, которые направляются на развитие Самарской области. Эта компонента вырастает. Но у нас очень много задач. Поэтому по моему поручению Фетисов Александр Борисович будет назначен заместителем губернатора, который курирует представительство Самарской области. Представительство будет существенно реорганизовано, и все вопросы взаимодействия с федеральным центром сейчас лягут на плечи небольшого, но очень сильного коллектива, который здесь работает", — сказал губернатор.
Руководителем представительства станет Ирина Дудка, ее заместителями — Станислав Федоренко и Ильяс Катеев.
Александр Фетисов сменил немало должностей в самарском правительстве. В последнее время он занимал пост первого вице-губернатора и курировал внутреннюю, информационную, молодежную политику. Также на время отпуска Михаила Смирнова его назначали врио главы правительства.
Последние комментарии
