На проспекте Кирова построят микрорайон на 5000 жителей

В Самаре стартовали общественные обсуждения проекта планировки кварталов, расположенных в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Победы напротив торгово-развлекательного комплекса "Вива Лэнд". Там собираются построить микрорайон почти на 5000 жителей.

Проект будет реализовывать тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет" в рамках заключенного с мэрией Самары соглашения о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова. Посмотрите карту.

Сейчас на этой территории расположены старые двухэтажные дома. Застройщик должен будет их расселить и снести. График уже составлен. Правда, предшествовало тому судебное разбирательство. Инициировали его жители подпавших под расселение домов - их не устроил предложенный размер компенсации.

На освобожденной территории "Паритет" собирается построить жилые дома высотой не более 97,5 метра общей площадью 315,2 тысячи кв. метров. Планируемое количество квартир - 3554, население - 4683 человек. Очередность строительства отображена на схеме.

Фото: мэрия Самары

Первый этап планируется реализовать до второго квартала 2028 года, второй - до второго квартала 2029 года, третий до первого квартала 2030 года, четвертый - до первого квартала 2031 года. При этом застройщик обязуется построить детский сад на 240 мест (ко второму кварталу 2030 года) на ул. Краснодонской. Также компания подготовит проект строительства школы на 900 мест (ко второму кварталу 2029 года). Возвести ее собираются на пересечении ул. Свободы и Краснодонской.

В проекте планировки содержится схема застройки. Под номером 1 обозначен детский сад, под номером 2 - школа.

Фото: мэрия Самары

Обеспечить микрорайон парковками собираются за счет обустройства плоскостных автомобильных стоянок и подземных паркингов. Общее количество мест - 2265. Также планируется озеленение 22,38 тыс. кв. метров территории.

Исполнительный директор ГК "Паритет" Александр Савин обещал сохранить историческое наследие и интегрировать его в новую застройку. По соседству с зоной КРТ находятся несколько памятников архитектуры, а именно - жилые дома Авиационного завода №18 им. Ворошилова (ул. Победы, 104 и 106) и Дворец культуры им. Кирова (проспект Кирова, 145).

Высказать свое мнение о проекте жители могут на сайте мэрии Самары до 3 января включительно.