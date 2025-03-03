"Изумруд" теряет участок под КРТ у телецентра

Арбитражный суд Самарской области поддержал решение о расторжении договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе Самары.

В квадрате этих улиц ООО "Изумруд" планировало строительство 25-этажных домов. В 2017 г. компания заключила договор о развитии территории сроком на 10 лет. Цена права на освоение земли составила 1 млн рублей. В рамках соглашения инвестор до конца 2024 г. должен был расселить 11 домов. До настоящего момента программа выполнена частично.

Это стало поводом для расторжения договора в одностороннем порядке, о чем "Изумруд" уведомили год назад. Компания обратилась в суд. Истец уверен, что исправно выполняет обязательства, заключил инвестиционные договоры с рядом юрлиц.

Напомним, "Изумруду" уже приходилось отстаивать право на развитие территории в суде в 2022 году. Тогда компании удалось сохранить за собой площадку. Спор был связан с несвоевременной подготовкой проекта планировки территории. Департамент градостроительства неоднократно отправлял проект на доработку, в том числе в связи со сменой зон с Ж-3 на Ж-4, на чем настаивал застройщик.

Замечания также касались несоответствия проектных решений расчетным показателям обеспечения застроенной территории: по численности планируемого населения, обеспеченности внутриквартальными площадками и другим показателям.

"Изумруд" получил шанс на дальнейшие работы. Однако с тех пор ситуация существенно не изменилась: доработанная документация по планировке территории в департамент градостроительства не поступала, благоустроенное жилье переселенцам не предоставлено.

На этот раз арбитраж поддержал решение главы города о расторжении договора с ООО "Изумруд".