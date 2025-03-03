16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Изумруд" теряет участок под КРТ у телецентра Суд снова заблокировал передачу земли под пристроем ТРЦ "МегаСити" До 32 этажей: в районе самарского телецентра построят лес высоток "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали Суд обязал продать муниципальные земли бывшего завода клапанов "ТОП-Строю"

Девелопмент Строительство и недвижимость

"Изумруд" теряет участок под КРТ у телецентра

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области поддержал решение о расторжении договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе Самары.

Фото: samadm.ru

В квадрате этих улиц ООО "Изумруд" планировало строительство 25-этажных домов. В 2017 г. компания заключила договор о развитии территории сроком на 10 лет. Цена права на освоение земли составила 1 млн рублей. В рамках соглашения инвестор до конца 2024 г. должен был расселить 11 домов. До настоящего момента программа выполнена частично.

Это стало поводом для расторжения договора в одностороннем порядке, о чем "Изумруд" уведомили год назад. Компания обратилась в суд. Истец уверен, что исправно выполняет обязательства, заключил инвестиционные договоры с рядом юрлиц. 

Напомним, "Изумруду" уже приходилось отстаивать право на развитие территории в суде в 2022 году. Тогда компании удалось сохранить за собой площадку. Спор был связан с несвоевременной подготовкой проекта планировки территории. Департамент градостроительства неоднократно отправлял проект на доработку, в том числе в связи со сменой зон с Ж-3 на Ж-4, на чем настаивал застройщик.

Замечания также касались несоответствия проектных решений расчетным показателям обеспечения застроенной территории: по численности планируемого населения, обеспеченности внутриквартальными площадками и другим показателям.

"Изумруд" получил шанс на дальнейшие работы. Однако с тех пор ситуация существенно не изменилась: доработанная документация по планировке территории в департамент градостроительства не поступала, благоустроенное жилье переселенцам не предоставлено. 

На этот раз арбитраж поддержал решение главы города о расторжении договора с ООО "Изумруд".

ООО "Изумруд", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 2016 г. с уставным капиталом 21,4 тыс. рублей. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Директором и совладельцем компании является Денис Гуч (40%). Он также владеет строительными компаниями "Соцстройсервис" и "Алмаз Гарант". Последняя получила госконтракты на благоустройство, ремонт школ, детских садов, судов в Самарской области. 35% "Изумруда" принадлежит Ивану Терентьеву, 25% - Эльвире Гилязевой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6