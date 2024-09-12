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Девелопмент Строительство и недвижимость

Воронежская ГК "Развитие" заинтересовалась землей в Кировском районе Самары

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО РКЦ "Прогресс" нашло покупателя на земельный участок в границах улиц Победы, Свободы, Советской и Кузнецкой в Самаре. Победителем соответствующего аукциона признано воронежское ООО СЗ "СЛТ", входящее в группу компаний "Развитие".

Фото: roscadastres.com

Инвестор предложил за лот 44,5 млн рублей. Напомним, начальная цена актива составляла почти 55,3 млн руб. (кадастровая стоимость - чуть более 39 млн руб.). Участок площадью 7,8 тыс. кв. м предназначен для ИЖС (вид разрешенного использования: строительство жилых домов) и расположен зоне Ж4 (среднеэтажная жилая застройка).

По данным  ИАС Seldon.Basis, ООО СЗ "СЛТ" зарегистрировано в Воронеже в апреле 2024 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Собственником общества выступает ООО СЗ "Развитие Актив", которое, в свою очередь, принадлежит Сергею Гончарову - бенефициару ГК "Развитие".

Согласно официальному сайту группы, ГК "Развитие" занимает первое место по текущему объему строительства в Воронежской области и 23-е место в РФ. Воронежский девелопер развивает жилищное строительство в восьми регионах России: в Воронеже, Ленинградской области, Москве и Московской области, Самаре, Орле, Липецке, Кисловодске и в Республике Крым.

В Самаре ГК "Развитие" завершает долгострой ЖК "Салют" на Мехзаводе. Высотку начинало строить ООО "Кросс" в 2003 г., но в 2010 г. началось банкротство компании, дом в высокой степени готовности оказался заброшенным на долгие годы. Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства сообщал, что Фонд развития территорий выплатит дольщикам компенсации. В 2023 г.  долгострой на торгах выкупила ГК "Развитие". На сентябрь 2024 г. компания вела работы по восстановлению конструкций здания, монтажу оконных блоков и устройству фасада.

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Последние комментарии

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

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