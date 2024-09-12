Воронежская ГК "Развитие" заинтересовалась землей в Кировском районе Самары

АО РКЦ "Прогресс" нашло покупателя на земельный участок в границах улиц Победы, Свободы, Советской и Кузнецкой в Самаре. Победителем соответствующего аукциона признано воронежское ООО СЗ "СЛТ", входящее в группу компаний "Развитие".

Инвестор предложил за лот 44,5 млн рублей. Напомним, начальная цена актива составляла почти 55,3 млн руб. (кадастровая стоимость - чуть более 39 млн руб.). Участок площадью 7,8 тыс. кв. м предназначен для ИЖС (вид разрешенного использования: строительство жилых домов) и расположен зоне Ж4 (среднеэтажная жилая застройка).

В Самаре ГК "Развитие" завершает долгострой ЖК "Салют" на Мехзаводе. Высотку начинало строить ООО "Кросс" в 2003 г., но в 2010 г. началось банкротство компании, дом в высокой степени готовности оказался заброшенным на долгие годы. Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства сообщал, что Фонд развития территорий выплатит дольщикам компенсации. В 2023 г. долгострой на торгах выкупила ГК "Развитие". На сентябрь 2024 г. компания вела работы по восстановлению конструкций здания, монтажу оконных блоков и устройству фасада.