Главный архитектор области назвала точки роста Самары

В новом генплане Самары предусмотрят как площадки для строительства новых школ, детских садов, дорог и инженерной инфраструктуры, чтобы закрыть базовые потребности населения, так и уникальные объекты. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

"Что касается точек роста Самары, то возникают они там, где возводится жилье, что связано с высокой маржинальностью этого рынка. Бизнес отдает предпочтение строительству ЖК, а не гостиниц, офисных и медицинских центров, санаториев, так как инвестиции в жилье окупаются быстрее. Мало кто готов ждать годы для получения прибыли", - добавила главный архитектор.

По ее словам, такие точки роста возникают на Южном шоссе, где крупные застройщики строят жилые микрорайоны:

"Но не девелоперы должны диктовать векторы развития этой огромной территории, а мы вместе с застройщиками стремимся установить общие правила: сколько должно быть жилья, школ и детсадов, парков, дорог, мостов. В этом и заключается задача генплана".

Формирование нового генплана Самары происходит в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Подрядчиком минграда выступает Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург.

 

Последние комментарии

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

