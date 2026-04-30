Главный архитектор области назвала точки роста Самары

Екатерина Семенова: "Новый генплан задаст векторы развития Самары" Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

"Что касается точек роста Самары, то возникают они там, где возводится жилье, что связано с высокой маржинальностью этого рынка. Бизнес отдает предпочтение строительству ЖК, а не гостиниц, офисных и медицинских центров, санаториев, так как инвестиции в жилье окупаются быстрее. Мало кто готов ждать годы для получения прибыли", - добавила главный архитектор.

По ее словам, такие точки роста возникают на Южном шоссе, где крупные застройщики строят жилые микрорайоны:

"Но не девелоперы должны диктовать векторы развития этой огромной территории, а мы вместе с застройщиками стремимся установить общие правила: сколько должно быть жилья, школ и детсадов, парков, дорог, мостов. В этом и заключается задача генплана".

Формирование нового генплана Самары происходит в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Подрядчиком минграда выступает Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург.