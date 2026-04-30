Главный архитектор области назвала точки роста Самары

В новом генплане Самары предусмотрят как площадки для строительства новых школ, детских садов, дорог и инженерной инфраструктуры, чтобы закрыть базовые потребности населения, так и уникальные объекты. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
"Что касается точек роста Самары, то возникают они там, где возводится жилье, что связано с высокой маржинальностью этого рынка. Бизнес отдает предпочтение строительству ЖК, а не гостиниц, офисных и медицинских центров, санаториев, так как инвестиции в жилье окупаются быстрее. Мало кто готов ждать годы для получения прибыли", - добавила главный архитектор.
По ее словам, такие точки роста возникают на Южном шоссе, где крупные застройщики строят жилые микрорайоны:
"Но не девелоперы должны диктовать векторы развития этой огромной территории, а мы вместе с застройщиками стремимся установить общие правила: сколько должно быть жилья, школ и детсадов, парков, дорог, мостов. В этом и заключается задача генплана".
Формирование нового генплана Самары происходит в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Подрядчиком минграда выступает Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!