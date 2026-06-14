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Суды Происшествия

Житель п. Стройкерамика осужден за нетрезвое вождение

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пгт Стройкерамика в ноябре на ул. Спортивной автоинспекторы остановили  29-летнего местного жителя на Lada Priora. У мужчины были явные признаки опьянения. 

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В ходе проверки по информационным базам полицейские установили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.

Волжский районный суд Самарской области назначил обвиняемому наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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