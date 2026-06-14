Житель п. Стройкерамика осужден за нетрезвое вождение

В пгт Стройкерамика в ноябре на ул. Спортивной автоинспекторы остановили 29-летнего местного жителя на Lada Priora. У мужчины были явные признаки опьянения.
От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В ходе проверки по информационным базам полицейские установили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.
Волжский районный суд Самарской области назначил обвиняемому наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???