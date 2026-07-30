По святым местам Самарской области: семьи участников СВО с детьми прикоснулись к истории и вере

Члены семей участников специальной военной операции из Самарского региона и республики Мордовия вместе с детьми проходят духовное восстановление на базе Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря Самарской Епархии Русской Православной Церкви, расположенного в селе Винновка Самарской области.
Ключевым событием смены стала экскурсия по святыням Самарской земли. Путь гостей лежал от Часовни святителя Алексия до величественного Иверского монастыря — местом силы и исцеления. Инициатива, объединившая силы Государственного фонда "Защитники Отечества", Епархии, Правительства региона и Паломнического центра "Самара Православная" подарила участникам уникальную возможность не просто отвлечься от повседневных тревог, но и прикоснуться к вековым истокам русской веры.
"Люди могут прийти в монастырь помолиться, попросить у матери Божией помощи, и Царица Небесная, милостиво внемлющая земным печалям, не оставляет без ответа ни единого сердца. Обитель эта издревле зовется местом утешения: всякий, кто переступает ее порог непременно обретает здесь долгожданный покой и благодатную помощь свыше", — прокомментировала Игуменья Любовь, настоятельница Иверского женского монастыря.
Завершился обзорный маршрут у Храма Георгия Победоносца на Площади Славы, где поговорили о неразрывной связи истории нашего государства и защиты небесного воинства.
"Сегодня мы прикоснулись к истории, послушали рассказ о том, как жизнь города с самого его основания была неразрывно связана с Православием: от пророчества митрополита Алексия о рождении Самары до дореволюционных церквей и скорбного, но светлого храма-памятника в честь Георгия Победоносца. И замечательно, что детям это было так же интересно, как и взрослым", — прокомментировала Наталья Ермолаева, участница смены.
В тени икон в рассказе экскурсовода оживали образы князей-воинов — Дмитрия Донского и Александра Невского, вспоминали непобедимого адмирала Ушакова и царскую семью. Особое место занял рассказ о чудотворных иконах, веками оберегавших Русь, и о святых Петре и Февронии — как олицетворении нерушимого союза князя-защитника и мудрой хранительницы домашнего очага.
"Мы благодарны Самарской Епархии, правительству Самарской области и губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву за то внимание и заботу, которыми окружена сегодня тема специальной военной операции. Сейчас как никогда востребована духовная, человеческая помощь, согретая верой и милосердием", — сказала Мария Сапунова, заместитель руководителя по связям с общественностью и органами государственной власти самарского филиала фонда "Защитники Отечества".
Пилотная смена на Самарской земле продолжает свою благодатную миссию, даруя участникам истинное возвращение к себе — через веру, через историю, через тишину монастырских стен.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!