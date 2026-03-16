В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Многофункциональный центр Самары станет площадкой для информационной акции, посвященной сдаче отчетности некоммерческими организациями в новом формате. Мероприятие организовано региональным управлением Минюста России и Общественной палатой Самарской области.

Участие в мероприятии позволит руководителям и представителям НКО получить актуальную информацию о требованиях к новой форме отчетности, сроках ее сдачи и возможностях получения поддержки в МФЦ.

Акция пройдет 19 марта в 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В.

По словам члена Общественной палаты России, заместителя председателя Общественной палаты Самарской области Павла Покровского, переход на новый формат - это требование времени:«Как ответственные руководители социально-ориентированных организаций, мы готовимся к сдаче отчетности в новом формате. МФЦ помогут с реализацией данной задачи. Время действовать. Конец отчетного периода – 15 апреля – уже близко! Уважаемые коллеги, внимание!»

Сейчас в Самарской области действует 4700 общественных организаций. Организаторы призывают представителей НКО не откладывать подготовку документов и воспользоваться возможностью задать вопросы специалистам на предстоящей встрече.

Напомним, что с 1 января 2026 г. некоммерческие организации обязаны подавать отчётность в Минюст России в виде единой формы. Отчёт предоставляется в электронном виде через личный кабинет на специализированном Портале Минюста России для НКО (nco.minjust.gov.ru). «Успейте сдать отчетность до 15 апреля 2026 года!», - призывает Минюст РФ.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

