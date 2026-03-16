В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Многофункциональный центр Самары станет площадкой для информационной акции, посвященной сдаче отчетности некоммерческими организациями в новом формате. Мероприятие организовано региональным управлением Минюста России и Общественной палатой Самарской области.
Участие в мероприятии позволит руководителям и представителям НКО получить актуальную информацию о требованиях к новой форме отчетности, сроках ее сдачи и возможностях получения поддержки в МФЦ.
Акция пройдет 19 марта в 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В.
По словам члена Общественной палаты России, заместителя председателя Общественной палаты Самарской области Павла Покровского, переход на новый формат - это требование времени:«Как ответственные руководители социально-ориентированных организаций, мы готовимся к сдаче отчетности в новом формате. МФЦ помогут с реализацией данной задачи. Время действовать. Конец отчетного периода – 15 апреля – уже близко! Уважаемые коллеги, внимание!»
Сейчас в Самарской области действует 4700 общественных организаций. Организаторы призывают представителей НКО не откладывать подготовку документов и воспользоваться возможностью задать вопросы специалистам на предстоящей встрече.
Напомним, что с 1 января 2026 г. некоммерческие организации обязаны подавать отчётность в Минюст России в виде единой формы. Отчёт предоставляется в электронном виде через личный кабинет на специализированном Портале Минюста России для НКО (nco.minjust.gov.ru). «Успейте сдать отчетность до 15 апреля 2026 года!», - призывает Минюст РФ.
