На паромной переправе из Самары до Рождествено отменили два рейса

В четверг, 30 апреля, в связи со снижением уровня воды в Волге и необходимости проведения земляных работ и переустановки дебаркадера отменяются рейсы в 12:30 из Рождествено и в 14:00 из Самары на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) — с. Рождествено". Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru и по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.