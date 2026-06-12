Время обновлений: почти половина дачников из Самары займутся ландшафтным дизайном

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали, планируют ли жители Самары ремонт или благоустройство загородного жилья этим летом. Оказалось, что четверть опрошенных уже активно обновляют все необходимое. Чаще всего изменения затрагивают ландшафтный дизайн.

Что и почему меняют дачники

Дача или загородный дом есть у 7 из 10 жителей Самары, из них 5 планируют в этом году обновления в доме или на участке. При этом каждый четвертый (26%) ответил, что уже занимается этим вопросом.

В первую очередь опрошенные собираются обновлять ландшафтный дизайн (40%) или теплицы (39%). Причем речь идет как о небольших изменениях — что-то докупить или обновить — так и о масштабной перестройке. Еще 35% собираются поменять освещение в доме или на участке, 34% — зону барбекю. 30% займутся баней, а 26% хотят обновить мебель.

Причины у этих перемен самые разные — 50% хотят сделать зону для отдыха уютнее. Еще треть (31%) будут постепенно приводить дачу в порядок, чтобы жить там все лето. 27% хотят доделать все необходимое, чтобы собираться с семьей и друзьями на барбекю, а 20% — сделать так, чтобы заниматься садом и огородом было в одно удовольствие. И 9% планируют подготовить дом для круглогодичного проживания.

Сколько тратят и где покупают необходимое

Потратить на все дачные обновления жители Самары в среднем планируют 65 000 рублей. 12% будут стараться ограничиться 10 000 рублей, 15% — уложиться в сумму от 10 000 до 30 000 рублей. 27% готовы потратить от 30 000 до 60 000 рублей, 30% — от 60 000 до 100 000 рублей. Есть и те, кто планируют более масштабные обновления — 11% собираются потратить от 100 000 до 200 000 рублей, а 3% — еще больше.

Чаще всего жители Самары покупают все необходимое на площадках электронной коммерции (42%). Еще 39% закупаются на рынках и ярмарках. 38% выбирают нужное в офлайн-магазинах мебели и стройматериалов, а 35% — на сайтах или в приложениях конкретных магазинов. И 16% активно используют для таких покупок ресейл-площадки — в основном это молодежь 18-35 лет (18%).

Каждый второй (53%) при покупке стройматериалов, мебели и других товаров для дачи обращает внимание на рекламу. Причем для 19% это один из главных факторов выбора. Чаще всего выбирать товары для дачи мотивирует реклама на площадках электронной коммерции (47%). На втором месте — реклама в специализированных магазинах для дачи, ремонта и сада (44%). Следом — реклама на видеоплатформах (29%), на ТВ (26%) и в поисковых системах (25%).