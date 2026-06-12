Время обновлений: почти половина дачников из Самары займутся ландшафтным дизайном

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали, планируют ли жители Самары ремонт или благоустройство загородного жилья этим летом. Оказалось, что четверть опрошенных уже активно обновляют все необходимое. Чаще всего изменения затрагивают ландшафтный дизайн.
Что и почему меняют дачники
Дача или загородный дом есть у 7 из 10 жителей Самары, из них 5 планируют в этом году обновления в доме или на участке. При этом каждый четвертый (26%) ответил, что уже занимается этим вопросом.
В первую очередь опрошенные собираются обновлять ландшафтный дизайн (40%) или теплицы (39%). Причем речь идет как о небольших изменениях — что-то докупить или обновить — так и о масштабной перестройке. Еще 35% собираются поменять освещение в доме или на участке, 34% — зону барбекю. 30% займутся баней, а 26% хотят обновить мебель.
Причины у этих перемен самые разные — 50% хотят сделать зону для отдыха уютнее. Еще треть (31%) будут постепенно приводить дачу в порядок, чтобы жить там все лето. 27% хотят доделать все необходимое, чтобы собираться с семьей и друзьями на барбекю, а 20% — сделать так, чтобы заниматься садом и огородом было в одно удовольствие. И 9% планируют подготовить дом для круглогодичного проживания.
Сколько тратят и где покупают необходимое
Потратить на все дачные обновления жители Самары в среднем планируют 65 000 рублей. 12% будут стараться ограничиться 10 000 рублей, 15% — уложиться в сумму от 10 000 до 30 000 рублей. 27% готовы потратить от 30 000 до 60 000 рублей, 30% — от 60 000 до 100 000 рублей. Есть и те, кто планируют более масштабные обновления — 11% собираются потратить от 100 000 до 200 000 рублей, а 3% — еще больше.
Чаще всего жители Самары покупают все необходимое на площадках электронной коммерции (42%). Еще 39% закупаются на рынках и ярмарках. 38% выбирают нужное в офлайн-магазинах мебели и стройматериалов, а 35% — на сайтах или в приложениях конкретных магазинов. И 16% активно используют для таких покупок ресейл-площадки — в основном это молодежь 18-35 лет (18%).
Каждый второй (53%) при покупке стройматериалов, мебели и других товаров для дачи обращает внимание на рекламу. Причем для 19% это один из главных факторов выбора. Чаще всего выбирать товары для дачи мотивирует реклама на площадках электронной коммерции (47%). На втором месте — реклама в специализированных магазинах для дачи, ремонта и сада (44%). Следом — реклама на видеоплатформах (29%), на ТВ (26%) и в поисковых системах (25%).
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги