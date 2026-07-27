Специалисты Кадрового центра расскажут, на что обратить внимание при трудоустройстве подростков

Кадровый центр "Работа России" Самарской области проводит консультации и тренинги для детей в летний период, в том числе онлайн.
С 14 лет юные жители региона уже могут получать первый профессиональный опыт, подрабатывая в свободное от учебы время. Подростки трудоустраиваются как с помощью "Кадрового центра "Работа России", так и самостоятельно. Чтобы первый опыт не стал разочарованием, проводится обучение корректной коммуникации с работодателями по уточнению условий труда и выявлению недобросовестных работодателей.
"На тренинге специалист кадрового центра рассказывает, где безопасно искать работу, как избежать мошенников, на что обратить внимание в требованиях работодателя, о чем его нужно спрашивать, как презентовать себя. Разбираются конкретные ситуации", — прокомментировал директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин.
Онлайн-тренинг "Безопасный рынок труда" пройдет в официальном аккаунте Кадрового центра "Работа России" Самарской области в социальной сети ВКонтакте (https://vk.ru/czn_63) 28 июля в 14.00, он предназначен в первую очередь для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, но подключиться могут все, кто интересуется этой темой.
Вопросы можно задавать в комментариях к трансляции.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!