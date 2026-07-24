С 24 июля временно меняются маршруты трамваев и автобусов в Железнодорожном районе Самары

24 июля с 22:00 по 20:00 28 июля в Самаре из‑за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Пензенской и Владимирской изменится схема движения транспорта, сообщили в городской мэрии.

Трамвайная линия на участке будет закрыта, трамваи маршрутов № 1, 4, 16 и 23 пойдут по временным схемам.

Фото: мэрия Самары

Перекресток частично закроют для автотранспорта, СИМ и общественного транспорта: дорогу сузят по обе стороны от трамвайных путей. Будет закрыт переезд через ул. Пензенскую при движении по ул. Владимирской, а также запрещены левые повороты с Пензенской на Владимирскую и наоборот.

Автобусы скорректируют маршруты:

№ 13 (в направлении ул. Коммунистической) поедет через улицы Тухачевского, Киевскую, Чернореченскую, Клиническую;

№ 90 и 99 (от ул. Коммунистической к ул. Тухачевского) поедут через улицы Клиническую, Чернореченскую и Киевскую; в обратном направлении — по обычным маршрутам.

Фото: мэрия Самары

Ремонт ведется в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области".

Трамвайно‑троллейбусное управление просит горожан заранее планировать поездки.