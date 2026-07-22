У Дома культуры в Тольятти обновят фасад здания и парковку

Ремонтные работы пройдут благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в администрации городского округа Тольятти.
На месте действующей парковки специалисты демонтируют старое покрытие и уложат новое, установят ограждение и высадят растения. Также в планах отремонтировать фасад ДК, смонтировать подсветку и обработать монументальную композицию "Прометей".
Завершить работы должны до конца года.
Параллельно в городе идет благоустройство Центральной площади. Там будет светомузыкальный мультимедийный фонтан, амфитеатр со смотровой площадкой, зоны для прогулок и комфортного отдыха.
Цель нацпроекта "Инфраструктура для жизни" — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.