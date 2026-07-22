У Дома культуры в Тольятти обновят фасад здания и парковку

Ремонтные работы пройдут благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в администрации городского округа Тольятти.

На месте действующей парковки специалисты демонтируют старое покрытие и уложат новое, установят ограждение и высадят растения. Также в планах отремонтировать фасад ДК, смонтировать подсветку и обработать монументальную композицию "Прометей".

Завершить работы должны до конца года.

Параллельно в городе идет благоустройство Центральной площади. Там будет светомузыкальный мультимедийный фонтан, амфитеатр со смотровой площадкой, зоны для прогулок и комфортного отдыха.