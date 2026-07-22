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ЖКХ и благоустройство Общество

У Дома культуры в Тольятти обновят фасад здания и парковку

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ремонтные работы пройдут благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в администрации городского округа Тольятти.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

На месте действующей парковки специалисты демонтируют старое покрытие и уложат новое, установят ограждение и высадят растения. Также в планах отремонтировать фасад ДК, смонтировать подсветку и обработать монументальную композицию "Прометей".

Завершить работы должны до конца года.

Параллельно в городе идет благоустройство Центральной площади. Там будет светомузыкальный мультимедийный фонтан, амфитеатр со смотровой площадкой, зоны для прогулок и комфортного отдыха.

Цель нацпроекта "Инфраструктура для жизни" — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 

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