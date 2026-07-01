Как создавать востребованные общественные пространства: семинар для муниципалитетов прошел в Самаре

Во вторник, 30 июня, в пространстве "Мой бизнес" состоялся семинар по созданию проектов благоустройства для органов местного самоуправления. Мероприятие организовали министерство градостроительной политики Самарской области совместно с АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". В обучении приняли участие специалисты муниципалитетов, курирующие направления благоустройства — обсуждали подготовку конкурсных заявок, вовлечение жителей и новые требования федеральных программ.

Открывая семинар, министр градостроительной политики Екатерина Семенова подчеркнула, что работа в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" должна сочетать рациональное освоение средств и создание действительно востребованных пространств. "Важно не только грамотно осваивать выделенные ресурсы, но и создавать такие места, которые учитывают мнение людей, вписываются в исторический контекст и отвечают современным стандартам благоустройства", — отметила министр.

Программа была ориентирована на практику: эксперты разобрали этапы подготовки конкурсных заявок — от предпроектных исследований и выбора территории до архитектурных решений, экономического обоснования и сопровождения реализации. Участникам подробно рассказали о новых требованиях федерального конкурса "Малые города и исторические поселения", в том числе об обязательном внебюджетном софинансировании и оформлении реальных обязательств со стороны муниципалитетов и партнеров.

Отдельный блок был посвящен методикам вовлечения населения: специалисты по социокультурному проектированию рекомендовали проводить опросы, фокус‑группы, глубинные интервью, публичные семинары, экскурсии и онлайн‑коммуникации уже на ранних этапах подготовки заявки.

Как отмечали докладчики, раннее и качественное вовлечение жителей снижает конфликтность в дальнейшем, формирует "амбасcадоров" проекта и повышает шансы на успешную реализацию. "Лучше дать негативу выплеснуться на первом этапе, чем переделывать проект после завершения работ", — приводилась в выступлениях практическая формула работы с общественностью.

Ландшафтные и технические аспекты благоустройства также заняли значительную часть повестки. Ландшафтные архитекторы рекомендовали при проектировании учитывать ярусность посадок, корневой объем деревьев, климатические особенности региона и требования к содержанию зеленых насаждений, а там, где ограничены ресурсы на обслуживание, отдавать приоритет устойчивым кустарниковым композициям перед трудоемкими цветочными многолетниками. Участникам напомнили о необходимости закладывать в проекте механизмы зимнего содержания: от ливневых отводов до защитных зон от проезда техники.

Организаторы привели конкретные примеры проектов Самарской области и рассказали о практиках сопровождения. В фокусе была работа по опорному населенному пункту Хворостянка, где в рамках подготовки заявки был разработан масштабный проект "Парк Космонавтов" с активным вовлечением жителей, социологическими и экспертными исследованиями.

Также прозвучали данные о масштабных привлеченных средствах региона в предыдущие годы и о важности партнерства с крупными компаниями и НКО при софинансировании проектов.

Участникам напомнили о новых региональных и федеральных нормативных документах — стандарте благоустройства и дизайн‑коде (а также порядке их мониторинга) — и рекомендовали муниципалитетам привести локальные нормативы в соответствие с этими документами в ближайшее время. Министерство подтвердило готовность продолжать методическую и организационную поддержку администраций муниципалитетов при подготовке заявок и реализации проектов.

Кроме того, был рассмотрен вопрос установки и благоустройства въездных стел в муниципалитетах Самарской области: отмечено ветхое состояние многих конструкций и их значение для идентичности, туризма и инвестиций. Предложены меры — ремонт существующих стел (устранение коррозии, удаление несанкционированной рекламы), подсветка и облагораживание территорий около них, а также определение мест для новых стел с учетом значимости дорог и местной идентичности. Министерство градостроительной политики совместно с профильными подразделениями оказывает методологическую поддержку: участникам поручено предоставить недостающие исходные данные для дальнейшего анализа. По результатам общего исследования будет принято решение о дальнейшем ремонте (формирование универсальных основ или индивидуальный подход).

По итогам семинара участники отметили, что ключ к созданию качественных общественных пространств лежит не только в технологии и финансах, но и в комплексном подходе: четкая стратегия, профессиональная команда, раннее вовлечение горожан и продуманное сопровождение реализации. Организаторы планируют продолжать практические обучающие мероприятия и консультирование муниципалитетов в подготовке к очередным этапам Всероссийского конкурса проектов благоустройства.