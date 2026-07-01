Как создавать востребованные общественные пространства: семинар для муниципалитетов прошел в Самаре

Во вторник, 30 июня, в пространстве "Мой бизнес" состоялся семинар по созданию проектов благоустройства для органов местного самоуправления. Мероприятие организовали министерство градостроительной политики Самарской области совместно с АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". В обучении приняли участие специалисты муниципалитетов, курирующие направления благоустройства — обсуждали подготовку конкурсных заявок, вовлечение жителей и новые требования федеральных программ.
Открывая семинар, министр градостроительной политики Екатерина Семенова подчеркнула, что работа в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" должна сочетать рациональное освоение средств и создание действительно востребованных пространств. "Важно не только грамотно осваивать выделенные ресурсы, но и создавать такие места, которые учитывают мнение людей, вписываются в исторический контекст и отвечают современным стандартам благоустройства", — отметила министр.
Программа была ориентирована на практику: эксперты разобрали этапы подготовки конкурсных заявок — от предпроектных исследований и выбора территории до архитектурных решений, экономического обоснования и сопровождения реализации. Участникам подробно рассказали о новых требованиях федерального конкурса "Малые города и исторические поселения", в том числе об обязательном внебюджетном софинансировании и оформлении реальных обязательств со стороны муниципалитетов и партнеров.
Отдельный блок был посвящен методикам вовлечения населения: специалисты по социокультурному проектированию рекомендовали проводить опросы, фокус‑группы, глубинные интервью, публичные семинары, экскурсии и онлайн‑коммуникации уже на ранних этапах подготовки заявки.
Как отмечали докладчики, раннее и качественное вовлечение жителей снижает конфликтность в дальнейшем, формирует "амбасcадоров" проекта и повышает шансы на успешную реализацию. "Лучше дать негативу выплеснуться на первом этапе, чем переделывать проект после завершения работ", — приводилась в выступлениях практическая формула работы с общественностью.
Ландшафтные и технические аспекты благоустройства также заняли значительную часть повестки. Ландшафтные архитекторы рекомендовали при проектировании учитывать ярусность посадок, корневой объем деревьев, климатические особенности региона и требования к содержанию зеленых насаждений, а там, где ограничены ресурсы на обслуживание, отдавать приоритет устойчивым кустарниковым композициям перед трудоемкими цветочными многолетниками. Участникам напомнили о необходимости закладывать в проекте механизмы зимнего содержания: от ливневых отводов до защитных зон от проезда техники.
Организаторы привели конкретные примеры проектов Самарской области и рассказали о практиках сопровождения. В фокусе была работа по опорному населенному пункту Хворостянка, где в рамках подготовки заявки был разработан масштабный проект "Парк Космонавтов" с активным вовлечением жителей, социологическими и экспертными исследованиями.
Также прозвучали данные о масштабных привлеченных средствах региона в предыдущие годы и о важности партнерства с крупными компаниями и НКО при софинансировании проектов.
Участникам напомнили о новых региональных и федеральных нормативных документах — стандарте благоустройства и дизайн‑коде (а также порядке их мониторинга) — и рекомендовали муниципалитетам привести локальные нормативы в соответствие с этими документами в ближайшее время. Министерство подтвердило готовность продолжать методическую и организационную поддержку администраций муниципалитетов при подготовке заявок и реализации проектов.
Кроме того, был рассмотрен вопрос установки и благоустройства въездных стел в муниципалитетах Самарской области: отмечено ветхое состояние многих конструкций и их значение для идентичности, туризма и инвестиций. Предложены меры — ремонт существующих стел (устранение коррозии, удаление несанкционированной рекламы), подсветка и облагораживание территорий около них, а также определение мест для новых стел с учетом значимости дорог и местной идентичности. Министерство градостроительной политики совместно с профильными подразделениями оказывает методологическую поддержку: участникам поручено предоставить недостающие исходные данные для дальнейшего анализа. По результатам общего исследования будет принято решение о дальнейшем ремонте (формирование универсальных основ или индивидуальный подход).
По итогам семинара участники отметили, что ключ к созданию качественных общественных пространств лежит не только в технологии и финансах, но и в комплексном подходе: четкая стратегия, профессиональная команда, раннее вовлечение горожан и продуманное сопровождение реализации. Организаторы планируют продолжать практические обучающие мероприятия и консультирование муниципалитетов в подготовке к очередным этапам Всероссийского конкурса проектов благоустройства.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????