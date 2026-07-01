16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани продолжается масштабная модернизация водоснабжения Как создавать востребованные общественные пространства: семинар для муниципалитетов прошел в Самаре В Самарской области исследуют предпочтения граждан старшего возраста для повышения комфорта общественных пространств В Самаре насчитали около 20 тысяч аварийных деревьев Жительница Самарской области добилась перерасчета за услуги не работавшей УК

ЖКХ и благоустройство Общество

Как создавать востребованные общественные пространства: семинар для муниципалитетов прошел в Самаре

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 30 июня, в пространстве "Мой бизнес" состоялся семинар по созданию проектов благоустройства для органов местного самоуправления. Мероприятие организовали министерство градостроительной политики Самарской области совместно с АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". В обучении приняли участие специалисты муниципалитетов, курирующие направления благоустройства — обсуждали подготовку конкурсных заявок, вовлечение жителей и новые требования федеральных программ.

Фото: предоставлено автором

Открывая семинар, министр градостроительной политики Екатерина Семенова подчеркнула, что работа в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" должна сочетать рациональное освоение средств и создание действительно востребованных пространств. "Важно не только грамотно осваивать выделенные ресурсы, но и создавать такие места, которые учитывают мнение людей, вписываются в исторический контекст и отвечают современным стандартам благоустройства", — отметила министр.

Программа была ориентирована на практику: эксперты разобрали этапы подготовки конкурсных заявок — от предпроектных исследований и выбора территории до архитектурных решений, экономического обоснования и сопровождения реализации. Участникам подробно рассказали о новых требованиях федерального конкурса "Малые города и исторические поселения", в том числе об обязательном внебюджетном софинансировании и оформлении реальных обязательств со стороны муниципалитетов и партнеров.

Отдельный блок был посвящен методикам вовлечения населения: специалисты по социокультурному проектированию рекомендовали проводить опросы, фокус‑группы, глубинные интервью, публичные семинары, экскурсии и онлайн‑коммуникации уже на ранних этапах подготовки заявки.

Как отмечали докладчики, раннее и качественное вовлечение жителей снижает конфликтность в дальнейшем, формирует "амбасcадоров" проекта и повышает шансы на успешную реализацию. "Лучше дать негативу выплеснуться на первом этапе, чем переделывать проект после завершения работ", — приводилась в выступлениях практическая формула работы с общественностью.

Ландшафтные и технические аспекты благоустройства также заняли значительную часть повестки. Ландшафтные архитекторы рекомендовали при проектировании учитывать ярусность посадок, корневой объем деревьев, климатические особенности региона и требования к содержанию зеленых насаждений, а там, где ограничены ресурсы на обслуживание, отдавать приоритет устойчивым кустарниковым композициям перед трудоемкими цветочными многолетниками. Участникам напомнили о необходимости закладывать в проекте механизмы зимнего содержания: от ливневых отводов до защитных зон от проезда техники.

Организаторы привели конкретные примеры проектов Самарской области и рассказали о практиках сопровождения. В фокусе была работа по опорному населенному пункту Хворостянка, где в рамках подготовки заявки был разработан масштабный проект "Парк Космонавтов" с активным вовлечением жителей, социологическими и экспертными исследованиями.

Также прозвучали данные о масштабных привлеченных средствах региона в предыдущие годы и о важности партнерства с крупными компаниями и НКО при софинансировании проектов.

Участникам напомнили о новых региональных и федеральных нормативных документах — стандарте благоустройства и дизайн‑коде (а также порядке их мониторинга) — и рекомендовали муниципалитетам привести локальные нормативы в соответствие с этими документами в ближайшее время. Министерство подтвердило готовность продолжать методическую и организационную поддержку администраций муниципалитетов при подготовке заявок и реализации проектов.

Кроме того, был рассмотрен вопрос установки и благоустройства въездных стел в муниципалитетах Самарской области: отмечено ветхое состояние многих конструкций и их значение для идентичности, туризма и инвестиций. Предложены меры — ремонт существующих стел (устранение коррозии, удаление несанкционированной рекламы), подсветка и облагораживание территорий около них, а также определение мест для новых стел с учетом значимости дорог и местной идентичности. Министерство градостроительной политики совместно с профильными подразделениями оказывает методологическую поддержку: участникам поручено предоставить недостающие исходные данные для дальнейшего анализа. По результатам общего исследования будет принято решение о дальнейшем ремонте (формирование универсальных основ или индивидуальный подход).

По итогам семинара участники отметили, что ключ к созданию качественных общественных пространств лежит не только в технологии и финансах, но и в комплексном подходе: четкая стратегия, профессиональная команда, раннее вовлечение горожан и продуманное сопровождение реализации. Организаторы планируют продолжать практические обучающие мероприятия и консультирование муниципалитетов в подготовке к очередным этапам Всероссийского конкурса проектов благоустройства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2