Самарская область готовится к отопительному сезону

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду. В нем приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань, руководитель Госжилинспекции Самарской области Георгий Степанян, представители министерства образования и науки области, министерства здравоохранения, социально-демографической и семейной политики, Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, представители крупнейших ресурсоснабжающих организаций.

В режиме видеоконференцсвязи подключились главы всех муниципальных образований Самарской области.

Как сообщил Виталий Брижань, в текущем году к отопительному периоду готовятся 2023 котельных, более 20 тыс. объектов жилищного фонда, свыше 4,5 тыс. объектов социальной сферы. Общая готовность объектов приближается к 60%.

В настоящее время из 49 муниципальных образований в 18 начали работу комиссии по оценке готовности к осенне-зимнему периоду, еще 8 муниципалитетов начинают работу комиссий на этой неделе. Срок составления акта готовности для потребителей и жилого фонда — 10 сентября. Главам муниципальных образований было поручено ускорить работу, чтобы завершить формирование актов готовности в установленные сроки.

Одним из важнейших мероприятий по подготовке к зиме остается ежегодная актуализация схем теплоснабжения в муниципальных образованиях. Министерством энергетики и ЖКХ был проведен анализ 192 схем теплоснабжения. Это 96% от необходимого, работы по двум схемам продолжаются.

МинЖКХ также провело проверку наличия и исправности резервных источников электроснабжения в муниципальных образованиях, подведомственных учреждениях органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организациях. Подготовлен пакет документов для закупок дополнительных резервных источников электроснабжения.

О работе по подготовке многоквартирных домов к зиме доложил Георгий Степанян. Основными мероприятиями, по которым оценивается готовность жилого фонда к отопительному периоду, являются промывка системы теплоснабжения, а также проведение гидравлических испытаний (опрессовка).

К настоящему времени в крупнейшем муниципалитете региона — Самаре — из 6538 многоквартирных домов проведена промывка 2418 здания (37%), опрессовка 438 домов (6,7%). В отношении управляющих компаний, которые медлят с такими мероприятиями, Госжилинспекция проводит проверки.

Кроме того, специалисты инспекции участвуют в еженедельных штабах по подготовке к зиме во всех 37 муниципальных образованиях Самарской области. В случае, если поднимается вопрос о бездействии конкретных управляющих компаний, нарушении ими сроков проведения работ, указанных в графиках, инспекторы принимают меры.

Госжилинспекция выполняет большой объем работы по плановому обследованию жилого фонда. Из 6301 запланированных выездных обследований многоквартирных домов к настоящему времени уже проведен осмотр 2195 зданий, выявлено 648 нарушение. Объявлено 96 предостережений, проведено 37 надзорных мероприятий. В план проверок инспекторов внесены именно те адреса, по которым в прошлом году поступали жалобы жителей на несоответствующую температуру в домах.

Виталий Шабалатов поручил инспекции усилить контроль в отношении газового оборудования, за которое отвечают управляющие компании. "Каждый год мы теряем людей из-за ненадлежащего состояния вентиляционных каналов. Прошу при работе с управляющими организациями обращать на это особое внимание", — обратился он к руководителю Госжилинспекции.

Заместитель руководителя Самарского управления Ростехнадзора Игорь Петров сообщил, что с начала года ведомство организовало 24 проверки, выявлено 287 нарушений. "Время для устранения нарушений еще есть. Прошу обратить особое внимание на проведение на объектах теплоснабжения тренировочных мероприятий по переключению на резервные источники питания и своевременное направление информации о таких тренировках в адрес управления", — отметил он.

Особое внимание участники совещания уделили вопросу погашения накопившейся задолженности муниципальных предприятий за потребленный газ и электроэнергию. Председатель областного правительства призвал глав муниципальных образований активнее погашать задолженность за теплоэнергетические ресурсы.