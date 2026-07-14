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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура в суде добивается от "СКС" ремонта водопроводов

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары требует от ООО "Самарские коммунальные системы" ("СКС") провести ремонт аварийных сетей водоснабжения. В Октябрьский районный суд подано сразу три иска.

Фото: Анна Сидорова

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки были установлены факты ненормативного состояния коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения.

"Выявлено, что ресурсоснабжающая организация уклоняется от проведения своевременного ремонта сетей, на которых неоднократно происходили технологические отказы, повлекшие ограничение предоставления коммунальных услуг жителям города. Бездействие ответственной компании создавало угрозу нарушения прав граждан на получение качественных и бесперебойных коммунальных ресурсов", — указывается в пресс-релизе. Название компании в нем не приводится, но по данным портала "Волга Ньюс", речь идет именно об "СКС".

В трех исках прокурор Самары просит обязать компанию провести ремонт более 200 метров трубопроводов на более чем 20 участках.

В частности, в одном из исков речь идет о водоводах диаметром 100 мм и 150 мм, которые проходят по дорожной части по ул. Чернореченской в районе пересечения с ул. Григория Аксакова, по ул. Георгия Димитрова в районе пересечения с ул. Зои Космодемьянской, а также о запорной арматуре и водопроводных колодцах по семи адресам.

Износ элементов водопровода, о которых идет речь в иске, по данным прокуратуры, составляет 69%. В течение 2025 и 2026 годов здесь выявлялись повреждения и дефекты, приводившие к систематическому затоплению улично-дорожных сетей. В целях их устранения "Самарские коммунальные системы" проводят земляные работы, "в результате чего разрушается асфальтное покрытие улично-дорожных сетей, на дорожном покрытии образовываются просадки, выбоины, что нарушает, в том числе, и требования законодательства о безопасности дорожного движения, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан".

"В адрес аварийно-диспетчерской службы ООО "Самарские коммунальные системы" неоднократно поступали заявки о принятии незамедлительных мер по устранению технологических отказов, инцидентов, аварийных ситуаций на вышеуказанных водоводных элементах. Между тем, по аварийным заявкам меры по установлению причин возникновения  технологических отказов, инцидентов, аварийных ситуаций на сетях по указанному адресу и устранению ООО "Самарские коммунальные системы" своевременно не принимаются, меры по пресечению возникновения дефектов трубопроводов и вследствие возникших технологических отказов, инцидентов на сетях, а именно: диагностика, обследование системы холодного водоснабжения (водовода) по указанному адресу, осмотр инженерных коммуникаций, механическая прочистка системы, гидродинамическая промывка труб системы не проводятся, что создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц", — указывается в иске.

Прокуратура просит суд обязать "СКС" провести диагностику этих элементов водопровода и в течение года провести их замену.

Напомним, ООО "Самарские коммунальные системы" входят в федеральный холдинг РКС группы компаний "Ренова". С 1 января 2013 г. "СКС" взяли в аренду на 35 лет инфраструктуру МП "Самараводоканал". Решение объяснялось тем, что инвестор сможет коренным образом модернизировать сети. При этом в 2012 г. озвучивалось, что городской водопровод изношен на 80%, а в январе 2026 г. уровень износа был оценен уже в 90,28%.

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