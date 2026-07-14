Прокуратура в суде добивается от "СКС" ремонта водопроводов

Прокуратура Самары требует от ООО "Самарские коммунальные системы" ("СКС") провести ремонт аварийных сетей водоснабжения. В Октябрьский районный суд подано сразу три иска.
Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки были установлены факты ненормативного состояния коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения.
"Выявлено, что ресурсоснабжающая организация уклоняется от проведения своевременного ремонта сетей, на которых неоднократно происходили технологические отказы, повлекшие ограничение предоставления коммунальных услуг жителям города. Бездействие ответственной компании создавало угрозу нарушения прав граждан на получение качественных и бесперебойных коммунальных ресурсов", — указывается в пресс-релизе. Название компании в нем не приводится, но по данным портала "Волга Ньюс", речь идет именно об "СКС".
В трех исках прокурор Самары просит обязать компанию провести ремонт более 200 метров трубопроводов на более чем 20 участках.
В частности, в одном из исков речь идет о водоводах диаметром 100 мм и 150 мм, которые проходят по дорожной части по ул. Чернореченской в районе пересечения с ул. Григория Аксакова, по ул. Георгия Димитрова в районе пересечения с ул. Зои Космодемьянской, а также о запорной арматуре и водопроводных колодцах по семи адресам.
Износ элементов водопровода, о которых идет речь в иске, по данным прокуратуры, составляет 69%. В течение 2025 и 2026 годов здесь выявлялись повреждения и дефекты, приводившие к систематическому затоплению улично-дорожных сетей. В целях их устранения "Самарские коммунальные системы" проводят земляные работы, "в результате чего разрушается асфальтное покрытие улично-дорожных сетей, на дорожном покрытии образовываются просадки, выбоины, что нарушает, в том числе, и требования законодательства о безопасности дорожного движения, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан".
"В адрес аварийно-диспетчерской службы ООО "Самарские коммунальные системы" неоднократно поступали заявки о принятии незамедлительных мер по устранению технологических отказов, инцидентов, аварийных ситуаций на вышеуказанных водоводных элементах. Между тем, по аварийным заявкам меры по установлению причин возникновения технологических отказов, инцидентов, аварийных ситуаций на сетях по указанному адресу и устранению ООО "Самарские коммунальные системы" своевременно не принимаются, меры по пресечению возникновения дефектов трубопроводов и вследствие возникших технологических отказов, инцидентов на сетях, а именно: диагностика, обследование системы холодного водоснабжения (водовода) по указанному адресу, осмотр инженерных коммуникаций, механическая прочистка системы, гидродинамическая промывка труб системы не проводятся, что создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц", — указывается в иске.
Прокуратура просит суд обязать "СКС" провести диагностику этих элементов водопровода и в течение года провести их замену.
Напомним, ООО "Самарские коммунальные системы" входят в федеральный холдинг РКС группы компаний "Ренова". С 1 января 2013 г. "СКС" взяли в аренду на 35 лет инфраструктуру МП "Самараводоканал". Решение объяснялось тем, что инвестор сможет коренным образом модернизировать сети. При этом в 2012 г. озвучивалось, что городской водопровод изношен на 80%, а в январе 2026 г. уровень износа был оценен уже в 90,28%.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.