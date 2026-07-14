В Самаре прошел областной чемпионат по пляжному волейболу среди женщин

По традиции, местом проведения стала самарская набережная. Именно она ежегодно служит площадкой для крупных областных и всероссийских соревнований.
В 2026 году состязания прошли на пляже в районе Красноармейского спуска. Там оборудованы специальные спортивные площадки для пляжного волейбола. За звание победителя боролись более 20 команд из разных муниципалитетов региона.
Играли в формате 2×2: первые две партии - до 21 очка, третья - до 15 очков.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.