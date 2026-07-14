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Спорт

В Самаре прошел областной чемпионат по пляжному волейболу среди женщин

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По традиции, местом проведения стала самарская набережная. Именно она ежегодно служит площадкой для крупных областных и всероссийских соревнований.

В 2026 году состязания прошли на пляже в районе Красноармейского спуска. Там оборудованы специальные спортивные площадки для пляжного волейбола. За звание победителя боролись более 20 команд из разных муниципалитетов региона.

Играли в формате 2×2: первые две партии - до 21 очка, третья - до 15 очков.

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