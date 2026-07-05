Более 30 воспитанников самарских спортшкол принимают участие в соревнованиях в Республике Абхазия

Со 2 по 6 июля команды детских спортивных школ принимают участие в соревнованиях — "Кубке Абхазии" по дзюдо, матчевой встрече по настольному теннису, товарищеской игре по футболу, показательных выступлениях по акробатическому рок-н-роллу. Основные мероприятия проходят в городе Сухум (Республика Абхазия), который в ближайшие дни отпразднует свое 2510-летие, а также детская спортивная делегация побывает в Гудауте (Республика Абхазия). Самарская спортивная делегация включает 33 спортсмена в возрасте от 11 до 23 лет и 9 тренеров.

"Спорт всегда объединял людей разных возрастов, не случайно его развитие стало одним из приоритетов соглашения между Самарой и городами Республики Абхазия. Особенно ценно, что именно дети быстрее взрослых стирают условные границы: для них нет разницы в паспортах и расстояниях. Если рядом партнер по команде или честный соперник, значит, рядом уже друг. В совместных тренировках, ожидании старта, взаимной поддержке и умении достойно принимать любой результат рождается первая дружба, — сказал глава города Самары Иван Носков. — Спортсменам желаю показать на соревнованиях все, на что они способны, найти новых друзей, узнать новую культуру, отдохнуть, вдоволь накупаться в Черном море и увезти домой, в Самару, самые крутые впечатления!"

На соревнованиях по дзюдо "Кубок Абхазии" Самару представили 7 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 14. По итогам двух дней первой стала Варвара Свешникова, на втором месте — Виктория Горлищева, на третем — Станистал Чекенов и Роман Гайлеш. Украшением соревнований стали показательные выступления самарских спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом.

"Гордимся, что сегодня на одном татами — наши дети и их друзья из Абхазии! — поделился тренер‑преподаватель МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 14" города Самара Руслан Саидов. — Дзюдо — это язык дружбы, понятный без слов, а еще — школа дисциплины и взаимовыручки. На татами действуют простые и вечные правила: уважать соперника, выкладываться полностью и стремиться к лучшему результату. В честной борьбе рождается не только мастерство, но и настоящее братство, умение видеть в сопернике партнера".

Также сегодня состоялась матчевая встреча по настольному теннису между воспитанниками спортивных школ олимпийского резерва № 12 из Самары и спортсменами из Сухума. Напомним, спортсмены и тренеры по настольному теннису из Сухума в конце прошлого года прошли спортподготовку в Самаре.

"В прошлом году наши девочки не только провели серию совместных тренировок, но и успели посмотреть город, познакомиться с его главными достопримечательностями — и, что особенно ценно, по-настоящему сдружиться. Поэтому сейчас наши спортсмены приехали не просто в гости, а к своим друзьям. От всей души благодарны главе Самары за такой подарок для ребят и внимание к развитию детско‑юношеского спорта", — отметил тренер‑преподаватель спортивной школы олимпийского резерва № 12 города Самара Руслан Тимергазин.

Отметим, что в Республике Абхазия также находятся воспитанники самарской спортивной школы № 9, которые сегодня вечером примут участие в товарищеском матче по футболу с командой Сухума, и тренер спортшколы "Ладья" — заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по шашкам, международный гроссмейстер Олег Дашков, который проведет сеанс одновременной игры для жителей Сухума.

Напомним, 5 июля 2025 года, в рамках официального визита делегации Самары в Республику Абхазия глава города Самары Иван Носков и глава администрации города Сухума Тимур Агрба подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами, которое предусматривает также обмен опытом в сфере культуры, образования и спорта. Аналогичное соглашение 4 июля 2025 года было подписано между Самарой и Гудаутой.