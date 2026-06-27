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Спортсмены Самарской области стали призерами Спартакиады учащихся по самбо

МОСКВА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 по 25 июня в Мытищах Московской области проходил финал ХIII летней Спартакиады учащихся России по самбо, сообщает минспорт Самарской области.

В финальных соревнованиях приняли участие 195 юношей и девушек из 51 региона страны. Представители сборной Самарской области завоевали 2 медали.

Полина Культенкова, воспитанница Анны Сараевой, победила в весовой категории до 65 кг.

Тимофей Нехорошев, воспитанник Сергея Болотского, стал вторым в категории до 88 кг.

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