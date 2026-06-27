Спортсмены Самарской области стали призерами Спартакиады учащихся по самбо

С 23 по 25 июня в Мытищах Московской области проходил финал ХIII летней Спартакиады учащихся России по самбо, сообщает минспорт Самарской области.
В финальных соревнованиях приняли участие 195 юношей и девушек из 51 региона страны. Представители сборной Самарской области завоевали 2 медали.
Полина Культенкова, воспитанница Анны Сараевой, победила в весовой категории до 65 кг.
Тимофей Нехорошев, воспитанник Сергея Болотского, стал вторым в категории до 88 кг.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?