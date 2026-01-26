Спортивная борьба в Самарской области получила статус базового вида спорта: что это меняет

Решение Минспорта РФ открывает новые возможности для финансирования и развития единоборств в регионе. Это первый случай в истории области.

В Самарской области произошло событие, которое изменит будущее целого спортивного направления. Спортивная борьба официально включена в перечень базовых видов спорта региона. Соответствующий приказ № 6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.

Это не просто формальность, а знаковое решение. Статус базового вида спорта — это государственное признание приоритетности и массовости, расширение возможностей федерального финансирования, новые перспективы для подготовки спортсменов высшего класса и их включения в центры спортивной подготовки.

Президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, руководитель партпроекта "Выбор сильных" в регионе Александр Живайкин назвал это решение историческим.

"Мы последовательно выполняли все критерии, и сегодня можно с уверенностью сказать: борьба в нашем регионе получила заслуженное признание на государственном уровне. Это заслуга тренеров, спортсменов, родителей, федераций и Министерства спорта", — отметил Живайкин.

Что изменится на практике? Новый статус станет драйвером развития не только спортивной борьбы, но и всех единоборств в рамках проекта "Выбор сильных".

По словам Александра Живайкина, новый статус открывает дополнительные возможности не только для спортивной борьбы, но и для комплексного развития единоборств в регионе: "Теперь у нас появляется больше инструментов для развития инфраструктуры, подготовки тренерских кадров и поддержки талантливых ребят".

Он также подчеркнул социальную значимость произошедшего: "Для детей и их родителей это уверенность в завтрашнем дне, для спортсменов — реальный путь в большой спорт, для региона — укрепление спортивной и нравственной основы молодёжи. Мы будем и дальше делать всё, чтобы Самарская область оставалась территорией сильных, целеустремлённых и достойных людей".

Федерация спортивной борьбы выражает благодарность всему спортивному сообществу за вклад в этот исторический результат, сообщил Живайкин.

Напомним, что на Всероссийском форуме партийного проекта "Выбор сильных", который прошёл в Москве, был отмечен успешный опыт реализации проекта в Самарской области. Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.