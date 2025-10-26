Юлия Шестакова - призер чемпионата мира по тхэквондо ИТФ

В итальянском городе Езоло завершился чемпионат мира по тхэквондо ИТФ.

В дисциплине "личный спарринг" среди женщин 18-34 лет бронзовым призером стала спортсменка из Самарской области Юлия Шестакова, воспитанница тренера Алексея Толстова.

На пути к бронзе Юлия обыграла спортсменок из Болгарии, Австралии и Аргентины, но в полуфинале уступила спортсменке из Японии.

Женская сборная России под руководством самарского тренера Алексея Толстова одержала победу в командном зачете чемпионата мира по программе "специальная техника", сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.