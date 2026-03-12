В Тольятти вынесли приговор по делу о хищении у дольщиков 200 млн рублей

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх подсудимых. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Как установило следствие, фигуранты дела организовали преступную группу и совершили хищение чужого имущества, а также приобрели право на него путём обмана и злоупотребления доверием. Преступники использовали своё служебное положение, что привело к лишению граждан прав на жилые помещения.

Общий ущерб от противоправных действий составил более 200 млн рублей.

Суд назначил осужденным наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 8 лет и 6 месяцев; штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Кроме того, частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Фамилии осужденных и другие подробности дела не разглашаются. Но судя по сайту Комсомольского районного суда, 10 марта был вынесен приговор Максиму Бондаренко, Алексею Спасову и Александру Ружанскому, которые обвинялись в афере со строительством коттеджного поселка "Удачный".

Как ранее сообщалось в СМИ, история началась в 2014 г., когда группа коммерсантов запланировала строительство коттеджного городка в Ставропольском районе на землях бывшего колхоза имени Карла Маркса. ООО "Проект" заключило договор купли‑продажи двух земельных участков с кипрской компанией "Фалкензо вентурес ЛТЛ" на 26 милн рублей (с ипотечным обременением). Но ООО "Проект" не выполнило финансовые обязательства, что привело к судебным разбирательствам, которые выиграла кипрская компания. Позже участки были проданы другой кипрской фирме.

По делу обманутых дольщиков по данным прокуратуры Комсомольского района, было зафиксировано 72 потерпевших. Среди них жители Тольятти, Жигулёвска, Ульяновска, Нефтеюганска.